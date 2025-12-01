Jenna Ortega: "Espero que la IA se convierta en comida basura mental"

La actriz afirmó en el Festival Internacional de Cine de Marrakech que la Inteligencia Artificial no podrá reemplazar la sensibilidad humana en la creación artística.

Hoy 08:05

La actriz Jenna Ortega expresó una postura crítica sobre el avance de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria audiovisual y afirmó que la tecnología no podrá sustituir “el extraño encanto del ser humano” presente en el cine.

Durante una rueda de prensa que dio inicio al Festival Internacional de Cine de Marrakech, Ortega sostuvo que “hay belleza en la dificultad y en los errores”, algo que, según ella, una computadora no puede replicar.

Asimismo, señaló que espera que la IA “llegue a un punto en el que se convierta en una especie de comida basura mental”, destacando así su preocupación por el impacto del uso indiscriminado de estas herramientas en la creatividad.