Santa Fe: un preso de alto perfil se tragó un tenedor y terminó internado bajo custodia extrema

El interno, de 27 años, fue trasladado de urgencia al hospital Cullen en medio de un fuerte operativo sanitario y policial.

Hoy 09:03
Se tragó un tenedor en la cárcel

Un preso de alto perfil alojado en la cárcel de Piñero fue trasladado este sábado por la tarde al hospital Cullen de Santa Fe después de tragarse un tenedor, un episodio cuyas causas aún no fueron informadas por las autoridades.

El móvil del Servicio Penitenciario llegó al centro de salud alrededor de las 19, acompañado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias.

Según fuentes del hospital, el detenido —identificado como A.C., de 27 años— presentaba una lesión interna compatible con la ingesta del utensilio metálico. El hombre quedó internado bajo estricta custodia policial, mientras los equipos médicos evaluaban su evolución.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información sobre las circunstancias dentro del penal que derivaron en la ingesta del tenedor, ni sobre la gravedad real del cuadro.

En el entorno penitenciario remarcan que se trata de un interno considerado de alto riesgo, lo que motivó el despliegue de seguridad tanto en el traslado como en la internación.

