Insólito: una cabra irrumpió en una farmacia y dejó a todos paralizados

El animal, que era perseguido por un perro, desató caos, risas y una lluvia de comentarios en las redes. Mirá.

Hoy 10:25

Una mañana que debía ser tranquila en una farmacia de Barcelona (España) terminó convirtiéndose en una escena digna de un sketch. Empleados y clientes quedaron paralizados cuando una cabra irrumpió en el local seguida muy de cerca por un perro pastor, provocando un momento de desconcierto total.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el medio La Vanguardia, el animal entró corriendo al establecimiento mientras intentaba huir del perro que la perseguía. La secuencia quedó registrada en video: la cabra cruza la puerta, avanza entre las góndolas y el perro entra detrás como si estuviera cumpliendo una misión.

La reacción fue inmediata. Algunos clientes se apartaron rápido y otros incluso treparon al mostrador para evitar un posible golpe del animal. En medio de la sorpresa general, un vecino tomó una escoba para guiarla hacia la salida y logró tranquilizarla sujetándola por los cuernos.

Unos minutos más tarde, llegó la Policía Local junto al dueño del animal, quien aseguró que la cabra era completamente mansa. Para ese momento, el susto ya se había transformado en anécdota: varios testigos habían grabado la escena y la compartieron en redes, donde el video se viralizó enseguida.

En las imágenes también se ve a la cabra corriendo por la calle y sorprendiendo a peatones que no entendían nada. No hubo heridos, pero sí un pequeño debate entre usuarios. Algunos culparon al perro por haber provocado todo, pero la mayoría salió a defenderlo: “Para los que critican al perro, él solo estaba haciendo su trabajo”, escribió un usuario, cerrando la discusión con humor.