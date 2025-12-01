“Dificultadas y retrasos” por los A320: Airbus halló otra falla en el avión más vendido del mundo

El fabricante dijo que menos de 100 de las 6000 naves afectadas por las complicaciones con el software siguen inmovilizadas. Ahora el foco está puesto en los paneles de fuselaje de las aeronaves recién fabricadas.

Hoy 10:50

Aunque la gran mayoría de los aviones Airbus de la serie A320 que debieron permanecer en tierra debido a un problema de software ya están operativos, la empresa descubrió un nuevo problema de calidad industrial que afecta a los paneles del fuselaje de varias decenas de los aviones de la misma familia, dijeron fuentes de la industria el lunes.

Menos de 100 de los 6000 aviones potencialmente afectados siguen inmovilizados por el problema inicial en el software de control de navegación que reportó problemas vinculados a la exposición a radiaciones solares intensas, anunció el lunes el fabricante aeronáutico.

Ahora, fuentes que pidieron no ser identificadas indican que el presunto fallo de producción en el fuselaje está retrasando algunas entregas de la empresa, pero no hay indicios inmediatos de que haya alcanzado a aeronaves ya en servicio.

Error de software

“La gran mayoría” de los aviones han sido modificados desde que se anunció el problema de software el viernes, precisó Airbus en un comunicado, y afirmó que trabaja con las aerolíneas en “la modificación de menos de 100 aparatos restantes para asegurar que puedan ser puestos nuevamente en servicio”.

El grupo europeo había anunciado la noche del viernes que 6000 ejemplares de su exitoso modelo, el avión más vendido del mundo, debían cambiar urgentemente un programa informático de control de vuelo, vulnerable a las radiaciones solares.

El anuncio surgió a raíz de un incidente a fines de octubre en Estados Unidos con un vuelo de JetBlue, en el que la nave, que volaba de Cancún (México) a Newark, cerca de Nueva York, perdió altura de forma repentina sin intervención de los pilotos y tuvo que aterrizar en Tampa, Florida.

Airbus urgió el viernes a sus clientes a “detener inmediatamente los vuelos” de esta familia de aeronaves, pero pudo intervenir rápidamente en miles de aviones ese mismo día y el sábado, lo que despejó el temor a una perturbación de gran escala en el tráfico aéreo mundial.

EasyJet, uno de los mayores usuarios de la gama A320, dijo el lunes que había puesto al día sus los sistemas de sus aviones afectados “sin perturbación de nuestro programa de vuelos” del fin de semana.

La empresa colombiana Avianca informó inicialmente de impactos “significativos” en sus vuelos, debido a que la actualización del programa afecta a más del 70% de su flota, y suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre incluido.

El sábado, no obstante, la aerolínea indicó en un comunicado que el 51% de la flota A320 tenía “el software actualizado por completo”, y que esperaba que los técnicos completaran su trabajo “en los próximos días”.

El A320, una gama que engloba también los modelos A318, A319 y A321, es el tipo de aeronave comercial civil más vendido del mundo.

Entró en servicio en 1988, y hasta finales de septiembre se habían entregado 12.257 ejemplares.

El lunes, el fabricante europeo reiteró sus disculpas “por las dificultades y los retrasos ocasionados a los pasajeros y a las compañías” por esta situación, y les agradeció “su comprensión respecto a la decisión de dar prioridad absoluta a la seguridad”.

Problemas internos

Una persona con conocimiento directo del asunto dijo a la agencia Reuters que algunas entregas la empresa aeronáutica ya estaban siendo afectadas debido a las fallas detectadas en los paneles del fuselaje de los A320, pero no hubo confirmación inmediata de cuántas entregas fueron demoradas ni por cuánto tiempo.

Fuentes de la industria señalaron que el fabricante de aviones entregó 72 aeronaves en noviembre, menos de lo que muchos analistas habían previsto, lo que eleva el total en lo que va del año a 657.

La empresa tiene como objetivo “alrededor de 820” entregas para 2025, lo que significaría que tendría que alcanzar un desempeño récord de más de 160 aviones en diciembre. En 2019, el récord para el último mes del año fue de 138.

La analista de Jefferies, Chloe Lemarie, quien hace un seguimiento de las entregas de aviones y pronostica 71 entregas para noviembre, dijo que el desempeño del mes fue más débil de lo esperado.

Sin embargo, el objetivo sigue siendo alcanzable, ya que la producción subyacente está aumentando, añadió en una nota para inversores emitida antes de que se conociera el supuesto problema de calidad.

El analista independiente de aviación Rob Morris dijo que Airbus podría llegar a unas 800 entregas —lo que, según otros, podría ser suficiente para considerar cumplido el objetivo según la formulación de su pronóstico—, aunque con cierto riesgo de que el resultado final sea “ligeramente inferior”.