Campo Gallo: calles anegadas por la tormenta y más de 350 familias afectadas

La localidad volvió a sufrir complicaciones tras una tormenta que dejó 90 mm de lluvia en pocas horas. Más de 350 familias reciben asistencia mientras continúan las tareas de desagote y relevamiento.

Hoy 11:00

Campo Gallo atraviesa nuevamente una situación complicada. Luego del tornado que días atrás provocó importantes daños en varias viviendas, la localidad sufrió durante la madrugada del lunes una tormenta que dejó 90 mm de lluvia, generando calles anegadas y demoras en la circulación.

Las autoridades municipales y provinciales activaron un operativo de asistencia para atender a las familias afectadas tanto por el tornado como por las precipitaciones recientes. Según información oficial, se distribuyeron colchones, camas, ropa de cama y módulos alimentarios a más de 350 familias, además de un refuerzo alimentario para los casos más urgentes.

Personal de Defensa Civil y trabajadores comunales continúan realizando tareas de desagote y relevamiento de daños en distintos sectores de la ciudad.

Se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia mientras continúan las tareas de asistencia.

