Hailee Steinfeld abraza una nueva etapa personal y profesional tras el éxito de Sinners

La actriz de 28 años asegura que su papel en la película de Ryan Coogler llegó en el momento exacto de su vida, en plena búsqueda de identidad y empoderamiento.

Hoy 13:07

Hailee Steinfeld atraviesa un momento de transición que ella misma define como decisivo. A los 28 años, la actriz —que se casó a comienzos de este año con la estrella de la NFL Josh Allen— afirma que está “asumiendo su lugar como mujer”, una etapa que coincide con su protagónico en Sinners, el nuevo filme de terror dirigido por Ryan Coogler, que ya cosecha elogios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista con Bustle, Steinfeld aseguró que el personaje llegó exactamente cuando debía: "Este papel no habría existido en mi vida en ningún otro momento. Tenía sentido, ya que esta es la etapa de mi vida en la que me encuentro. Estoy empoderándome como mujer, comprendiendo quién soy en todo el sentido de la palabra. Si hubiera llegado antes, no habría podido asumirlo”, reflexionó, destacando que su estabilidad mental, emocional y profesional fueron claves para enfrentar el desafío.

Conexión con sus fans a través de un boletín propio

Durante la huelga de SAG en 2023, Steinfeld lanzó Beau Society, un boletín informativo que hoy forma parte central de su rutina. Allí comparte reflexiones, ideas, temas vinculados a sus proyectos y hasta recomendaciones culinarias.

Hailee Steinfeld

“Ha sido una forma estupenda de conectar con la gente. Podemos hablar de todo, desde las capas que existen en Sinners hasta un hummus de palta”, contó.

Su semana se estructura alrededor del proyecto: lunes de ideas, martes de escritura, miércoles de diseño y jueves de revisión antes del envío.

El apoyo incondicional de Josh Allen

Su matrimonio con Allen también acompaña esta etapa de crecimiento. El jugador de los Buffalo Bills se mostró abiertamente orgulloso del desempeño de su esposa en Sinners.

Hailee Steinfeld

“Estoy muy emocionado por ella y muy orgulloso. Está recibiendo críticas muy buenas y es una película fantástica, así que vayan a verla”, dijo durante un entrenamiento del equipo.

Aunque es una de las figuras más reconocidas de la NFL, Allen aseguró que disfruta acompañar el brillo de Steinfeld: “Simplemente estoy ahí para apoyarla en todo lo que pueda. Ese fue su momento y me alegro de que haya podido brillar”.

Con una carrera que avanza en nuevas direcciones, un proyecto creativo propio y un entorno personal que la impulsa, Hailee Steinfeld vive uno de los capítulos más coherentes, plenos y significativos de su vida adulta.