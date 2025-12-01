Día Mundial del Sida: especialistas remarcan la importancia de realizar el test en Santiago del Estero

Más de 40 millones de personas conviven con VIH en el mundo. Profesionales del Hospital Independencia y del Programa VIH de la provincia pidieron reforzar la prevención, garantizar el acceso al testeo y combatir la discriminación.

Hoy 15:15

En el marco del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, especialistas de la provincia remarcan la importancia del testeo temprano y el acceso al tratamiento gratuito. En diálogo con Noticiero 7, la infectóloga Dra. Lucía Abdulja, del Hospital Independencia, y Vitorio Ramos, jefe del Programa VIH Santiago del Estero, analizaron la situación local y los desafíos pendientes.

A nivel mundial, 40 millones de personas viven con VIH. Según los especialistas, la historia puede cambiar si todas las personas conocen su diagnóstico a tiempo, acceden al tratamiento y logran alcanzar una carga viral indetectable. En ese escenario, el virus se vuelve intransmisible.

Ramos explicó que “el test es voluntario, gratuito, confidencial y no requiere prescripción médica”, y recordó que el 30% de las personas que conviven con VIH desconoce su diagnóstico. “Invitamos a toda la población a acercarse a cualquier UPA, CAPS u hospital. Esto evita llegar a un estado avanzado de la infección”, indicó.

En el interior de la provincia también se fortalecen los espacios de acceso. “Se trabaja con hospitales, consultorios de adolescencia, escuelas y organizaciones sociales para ampliar la prevención”, remarcó Ramos. El test rápido permite obtener el resultado en apenas 15 minutos.

Por su parte, Abdulja advirtió que el VIH no presenta síntomas durante 7 a 10 años, lo que retrasa la consulta. “Todas las personas deberían testearse, porque en ese tiempo el virus deteriora las defensas sin que el paciente lo note”, sostuvo.

La especialista también alertó sobre brechas estructurales. “Hay mucha desigualdad. Cuando baja el nivel socioeconómico, baja el acceso a la salud. Muchas personas no se testean porque trabajan todo el día o están colapsadas por problemas económicos”, señaló.

Además, la doctora cuestionó el impacto de la baja de recursos nacionales en los últimos años. “Durante casi un año no tuvimos reactivos para medir carga viral, algo fundamental para confirmar el diagnóstico y monitorear el tratamiento. Eso nos hizo retroceder 35 años”, expresó.

A pesar de los avances, recordó que no existe cura, aunque el tratamiento actual es altamente efectivo. “Con un solo comprimido al día, las personas logran estar indetectables. Cuando la carga viral es indetectable, no se transmite el virus”, explicó.

Sobre el mensaje central de esta fecha, Abdulja insistió en la necesidad de derribar estigmas. “Sigue habiendo discriminación. Hay personas que aún no conocen la infección y otras que evitan el test por miedo a ser señaladas, sobre todo en comunidades pequeñas”, advirtió.

Los especialistas concluyeron que la clave es la conciencia, el acceso al test, la continuidad del tratamiento y el acompañamiento comunitario. “Hemos avanzado mucho, pero aún se necesitan intervenciones más complejas”, afirmaron.