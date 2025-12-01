“Más penas, menos impunidad”: el Gobierno impulsa un nuevo Código Penal

El proyecto busca endurecer las sanciones, declarar imprescriptibles delitos graves y reducir la edad de imputabilidad, mientras autoridades destacan la protección de las víctimas.

Hoy 15:35

El jefe de Gabinete Manuel Adorni y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezaron una conferencia de prensa en la Casa Rosada para dar a conocer los detalles de la nueva reforma del Código Penal que enviarán al Congreso para que se trate en sesiones extraordinarias.

La exministra de seguridad anunció que entre los cambios propuestos, los delitos graves como homicidio agravado, abuso sexual serán imprescriptibles y de cumplimiento efectivo.

Las condenas a perpetua no tendrán un límite temporal. De esta forma, cuando existe una sentencia perpetua será “para toda la vida”.

“La reforma del Código Penal prevé un castigo mayor para los políticos que delinquen en la función pública. Su condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio. Si reciben una condena como De Vido o Cristina Kirchner, no podrán percibir su pensión de privilegio”, afirmó el vocero presidencial.

La iniciativa en general busca endurecer las penas y asegurar la efectividad del cumplimiento en un 82% con prisión efectiva. Este nuevo Código Penal implementará el Sistema Acusatorio y la baja de la edad de imputabilidad.

En caso de legítima defensa, la nueva reforma busca que la presunción esté del lado de quien la ejerció. Otra de las transformaciones cuenta con aumentar las penas hasta 6 años de prisión por “conducta imprudente”.