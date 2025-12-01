El picante posteo de López Muñoz tras la derrota ante Boca: "A los boludos que dudan de mí, que les vaya bien"

El mediocampista de Argentinos Juniors subió una historia a su cuenta de Instagram en la que apuntó contra algunos hinchas que lo señalaron por su rendimiento en La Bombonera.

Hoy 11:36

Luego de la eliminación de Argentinos Juniors a manos de Boca en los cuartos de final del Clausura, el volante Hernán López Muñoz dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales dirigido a los hinchas que cuestionaron su rendimiento. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el mediocampista de 25 años fue contundente: “A los boludos que dudan de mí, que les vaya bien”.

El zurdo amplió su descargo con un texto donde diferenció a los simpatizantes que lo apoyan de aquellos que criticaron su profesionalismo. “Se terminó. A los hinchas de verdad, gracias. A los boludos de turno que opinan o dudan de mi profesionalismo o lealtad al club, que les vaya bien en su vida”, escribió. El posteo llegó en medio de rumores que lo vinculan con Boca para la próxima temporada, algo que tomó fuerza luego de que su padre, Daniel López Maradona, no descartara un posible pase al Xeneize: “Hoy, en este momento, puede ser”, señaló.

A pesar de la caída en la Bombonera, donde no mostró su mejor versión, López Muñoz cerró una muy buena temporada en el Bicho, club al que llegó en julio a préstamo hasta fines de 2026. En total, marcó 7 goles en 20 partidos y fue una de las figuras del equipo, que alcanzó la final de la Copa Argentina y se clasificó a la Copa Libertadores 2026 (por ahora, en fase previa). Con apenas un partido en la Primera de River y siendo sobrino nieto de Diego Maradona, el volante no ocultó nunca su alegría por vestir la camiseta de Argentinos, club donde también brilló Pelusa.