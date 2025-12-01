Crisis de migración y seguridad en la frontera: Perú y Chile tratarán la situación en un comité binacional

Delegaciones de ambos países coordinarán respuestas frente al aumento de migrantes, con énfasis en la gestión humanitaria y logística, tras militarización en los pasos fronterizos.

Hoy 16:10

La situación en la frontera entre Perú y Chile, marcada por el reforzamiento militar con la implementación del estado de emergencia en Tacna, lleva a ambos gobiernos a instalar este lunes 1 de diciembre un comité binacional con el objetivo de coordinar acciones frente al flujo creciente de migrantes.

Delegaciones de alto nivel abordarán las consecuencias logísticas y humanitarias de la crisis migratoria, que involucra principalmente a ciudadanos de Venezuela, Ecuador y Colombia, según dieron a conocer autoridades del vecinos país.

La posición oficial de Perú fue expresada por el canciller Hugo de Zela, quien sostuvo: “No tenemos capacidad para recibir a más migrantes”. Agregó que la política del gobierno responde a la saturación de los servicios básicos y a la presencia previa de cientos de miles de extranjeros ya radicados en el país. “Las capacidades están ya colmadas”, subrayó.

La estrategia peruana pasa por la aplicación estricta de normas y controles, impidiendo el ingreso de cualquier migrante irregular. La decisión del gobierno interino de José Jerí se hizo visible con el despliegue de 50 militares adicionales en el complejo Santa Rosa y con la declaración de estado de emergencia fronteriza.

Reacciones y estrategia chilena

La reacción en Chile incluyó el desplazamiento de autoridades nacionales y regionales hasta la región de Arica y Parinacota. En reunión celebrada el domingo 30 de noviembre, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, el gobernador regional Diego Paco y otros funcionarios delinearon propuestas para anticipar posibles escenarios de crisis.

“No hay crisis, es normal el flujo en estos momentos”, afirmó Orlando Vargas, alcalde de Arica. Tanto él como Ramos señalaron que el flujo presentado en las últimas semanas es habitual en estas fechas, cuando muchas personas intentan regresar o salir del país antes de fin de año.

Sin embargo, el endurecimiento peruano llevó a que varios grupos de migrantes intentaran atravesar el paso Chacalluta, provocando bloqueos, estancamientos y alteraciones en el tránsito tanto de personas como de carga. Las autoridades estimaron que había entre 12 y 16 personas detenidas en la frontera, aunque cifras locales elevo ese número hasta ochenta.

De acuerdo a recientes despachos, la mañana de hoy lunes ya se observó un clima más tranquilo: solo unos pocos migrantes se encontraban en la zona fronteriza, quienes indicaron que estaban a la espera de los acuerdos entre Chile y Perú.

Áreas de diálogo

La principal respuesta de ambos gobiernos llega con la cita del comité binacional, en la que Alberto Van Klaveren, canciller de Chile, liderará junto a sus pares peruanos la discusión de cinco áreas prioritarias: caracterización de la población migrante, experiencias de reconducción con países terceros, intercambio de información entre policías, protocolos de seguridad y seguimiento de casos irregulares.

“Esperamos que ahí podamos poner diferentes experiencias en común y ver cómo se resuelven los problemas migratorios”, explicó el subsecretario Ramos, en declaraciones a ADN Radio.

En representación de Chile, participarán también el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, y el director nacional de Migraciones, Luis Thayer. Las autoridades destacaron la importancia de mantener un diálogo ágil y transparente con sus pares, resguardando el control del tránsito y la seguridad regional.

Seguridad regional

La coordinación bilateral busca no solo resolver los incidentes en curso, sino prevenir complicaciones mayores en los meses siguientes. El subsecretario Ramos sintetizó la posición chilena: “Queremos anticipar cualquier dificultad que pueda surgir por el despliegue militar en la frontera del país vecino y asegurar que los pasos migratorios sean ordenados y seguros”.

Mientras tanto, el Canciller de Perú remarca que la saturación de recursos ha llevado al límite la capacidad de acogida, situación que marca el tono del nuevo diálogo binacional. Las delegaciones continuarán hoy con el monitoreo conjunto y ajustes a sus políticas en función de la evolución del fenómeno migratorio en la región.