SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 29º
Somos Deporte

Güemes puso en marcha su “mini” pretemporada y encendió una nueva ilusión

El plantel gaucho retomó los entrenamientos bajo la conducción de su flamante entrenador, Juan Vita.

Hoy 16:15
El Club Atlético Güemes inició este lunes su “mini” pretemporada en el estadio Arturo Jiya Miranda, dando el primer paso hacia la conformación del plantel que afrontará la Primera Nacional 2026

Bajo la conducción de su flamante entrenador, Juan Vita, el Gaucho volvió a los trabajos con el objetivo de renovar energías y encender una nueva ilusión entre sus hinchas.

Antes del inicio de la práctica, el técnico fue presentado formalmente ante el plantel en el centro del campo de juego, acompañado por el presidente Rodolfo Mattar, el vicepresidente Carlos Pezzini y miembros de la comisión directiva. Allí se oficializó el comienzo de un nuevo ciclo, marcado por cambios, trabajo intenso y la expectativa por las incorporaciones que se irán sumando en los próximos días.

En cuanto a la base del equipo anterior, continúan Walter Juárez, Milton Gerez, Nicolás Juárez, Tomás Federico, David Veliz, Santiago Sala, Miguel Cecotti, Tomás Galván e Ignacio Salvatierra, quienes formarán el núcleo del Güemes 2026. A ellos se agregan los primeros refuerzos confirmados: Facundo Melillán, Marcelo Benítez y Thomas Amilivia, incorporaciones que apuntan a fortalecer líneas clave del equipo.

Con trabajo, renovación y el liderazgo de Vita, el Gaucho ya puso primera en una temporada que promete ser exigente, pero que también renovó la esperanza en sus hinchas.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional Juan Vita

