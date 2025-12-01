Una diputada K quiere poner impuesto a los “gases” de las vacas y generó el rechazo del campo

Lucía Lorena Klug, legisladora bonaerense de Unión por la Patria (UxP), quiere crear la tasa Tamba por el supuesto efecto invernadero del gas metano. La clara respuesta del sector.

La diputada provincial de Unión por la Patria (UxP), Lucía Lorena Klug, presentó un insólito proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca crear un impuesto sobre la emisión de gas metano, que emiten los vacunos y que supuestamente contribuyen al efecto invernadero, lo que generó el fuerte rechazo del sector agropecuario.

La legisladora kirchnerista propone cobrar la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba), con el objetivo de “mitigar la emisión” de dicho gas, que es emitido por las flatulencias y los eructos del ganado cuando hace su proceso digestivo.“Hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero”, explicó la iniciativa que generó el rechazo de las entidades del campo y legisladores opositores al gobierno de Axel Kicillof.

Con la recaudación de este impuesto, la diputada kirchnerista plantea la creación de un nuevo fondo fiduciario que “busca compensar el metano emitido por la ganadería con la reducción de este mismo gas se logra mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos”.

Para la legisladora, el proyecto tiene también como objetivos “promover el desarrollo sostenible y mejorar las condiciones sociales, ecológicas y productivas de las diversas áreas de la provincia; fomentar la adopción de Buenas Práctica Ganaderas; y mejorar el entorno rural y urbano, y la calidad de vida de la población bonaerense”.

Por otro lado, establece que “el valor de la Tamba deberá ser expresado en pesos argentinos por kilogramo de co2e (dióxido de carbono equivalente) determinado según la cantidad y tipo de cabezas de ganado, así como otros factores productivos que la reglamentación establezca”.

El rechazo del campo

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), marcaron que “ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”.

“La ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo”, agregaron.

Así, la entidad rural aseguró que no aceptará “más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

“El metano se mide; la improvisación legislativa también, y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?“, finalizó la gremial que preside Ignacio Kovarsky y forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).