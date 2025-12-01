Tras su salida de River, Enzo Pérez vuelve a estar en la mira de un multicampeón de América

Como sucedió la última vez que se fue del Millonario, un club sudamericano está interesado en contar con el mendocino, quien en esa oportunidad decidió volver a Estudiantes.

Hoy 17:13

La salida de Enzo Pérez de River volvió a sacudir el mercado. Después de que Marcelo Gallardo le comunicara que no sería tenido en cuenta junto a otras glorias del plantel, el mediocampista mendocino ya analiza nuevos rumbos para continuar su carrera en 2026, y uno de los primeros interesados en la lista es un viejo conocido: Nacional de Montevideo.

El Bolso ya había intentado sumarlo a fines de 2023, cuando el ciclo de Martín Demichelis en el Millonario llegaba a su fin. En ese momento, Pérez optó por regresar a Estudiantes de La Plata, donde estuvo apenas un año antes de retornar nuevamente a River, ya con Gallardo al mando. Ahora, el reciente campeón uruguayo vuelve a la carga y la posibilidad de disputar la Copa Libertadores aparece como un atractivo mayúsculo para el volante de 39 años.

Más allá del interés de Nacional, otro de los posibles destinos es Estudiantes, una puerta que nunca termina de cerrarse. Aunque por el momento no existe una negociación formal, el fuerte vínculo afectivo con el club y los éxitos recientes —incluyendo la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones— hacen que una nueva vuelta al Pincha sea completamente factible.

En cuanto a otras alternativas, hace un tiempo surgió el nombre de Deportivo Maipú, el club donde nació futbolísticamente, pero no parece ser el escenario indicado para este momento de su carrera. También se había mencionado la chance de llegar al Inter Miami de Lionel Messi en la despedida de 2023, aunque hoy no hay señales de un interés desde la MLS ni ofertas de ese mercado.

Mientras todavía procesa una nueva y dolorosa despedida de la banda roja, Enzo Pérez empezará a evaluar las propuestas que surjan en las próximas semanas, decidido a encarar un nuevo desafío en 2026 y cerrar su trayectoria en el fútbol profesional con la misma jerarquía que lo caracterizó en toda su carrera.