La contundente respuesta de Lamine Yamal cuando lo quisieron comparar con Messi

El crack culé fue entrevistado por la CBS news en el histórico programa “60 Minutos”.

Hoy 17:45

El joven delantero del Barcelona, Lamine Yamal, volvió a marcar posición sobre uno de los temas que lo persiguen desde su irrupción en la élite: las comparaciones con Lionel Messi. En una entrevista con la cadena estadounidense CBS News, el jugador de 18 años fue contundente y dejó en claro que su objetivo es construir su propia historia en el fútbol.

“Es el mejor jugador de la historia del fútbol y ambos sabemos que no quiero ser Messi, y Messi sabe que no quiero ser él. Quiero seguir mi propio camino, y punto. Lo respeto por lo que fue y por lo que representa para el fútbol y si algún día nos encontramos en una cancha, habrá respeto”, afirmó Yamal, quien viene de completar su primera temporada como titular indiscutido en el conjunto culé.

Las declaraciones no sorprendieron: el atacante ya había rechazado este tipo de paralelismos en abril de 2025, cuando aseguró en conferencia de prensa que “no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi”, y que esas discusiones las deja “a los periodistas y al público”. Para él, lo esencial sigue siendo “superarse día a día”.

En otra entrevista reciente para los medios de la UEFA, Yamal profundizó aún más. Dijo que no sigue estadísticas, que juega “para disfrutar, para que la gente disfrute” y que lo importante es mejorar partido a partido. También admitió que obtener un título con la selección española lo ayudó a madurar y a enfocarse todavía más en su propio desarrollo.

El destino podría cruzarlos pronto. Messi y Yamal podrían enfrentarse en marzo de 2026, cuando Argentina y España disputen la Finalissima, el duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa para definir al mejor equipo del mundo. Además, no se descarta un posible choque durante el Mundial 2026, aunque eso solo ocurriría en una hipotética final.