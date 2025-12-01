El viceministro de Justicia respaldó la reforma del Código Penal: “Defendemos a las víctimas"

Sebastián Amerio resaltó la intención es “terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”.

Hoy 18:12

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, respaldó este lunes el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Reforma Integral del Código Penal y, al respecto, subrayó que la intención es “terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”.

“Con esta reforma, vinimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes. Nosotros defendemos a las víctimas”, señaló el funcionario segundo en jerarquía de la cartera que encabeza Mariano Cúneo Libarona.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, ratificaron que el Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal, una de las iniciativas de las reformas de segundo orden programadas por el Poder Ejecutivo que serán parte del temario de sesiones extraordinarias.

En conferencia desde la Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden” y sostuvo que “cuando asumió como ministra la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”.

El proyecto presentado propone agravar las penas para delitos considerados especialmente graves, como homicidios, robos, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas, en tanto que suprime la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado.

“Hoy estamos dando un paso muy importante enviando el nuevo Código Penal al Congreso”, afirmó Amerio.