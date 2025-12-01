Reforma del Código Penal: el Gobierno evalúa eliminar la figura del femicidio

Patricia Bullrich dio una conferencia sobre los detalles del documento que llegará al Congreso en extraordinarias. También se trabaja para incluir a la corrupción como un delito imprescriptible.

Hoy 18:20

Este lunes, Patricia Bullrich dio detalles sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias. El oficialismo debate por estas horas dos puntos clave: si elimina la figura del femicidio y si declara imprescriptible el delito de corrupción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Todo está a estudio y entre mañana y hoy se tomarán las últimas defunciones”, indicó una alta fuente del Ejecutivo a este medio, tras la conferencia de Bullrich.

En relación con el primer tema, Bullrich dejó la puerta abierta a cambios. Tras una pregunta en conferencia de prensa, la funcionaria aseguró que todavía no se descarta eliminar la figura del femicidio como agravante penal.

La idea se había dado a conocer desde Casa Rosada en enero de 2025. En ese momento, se hablaba de un proyecto de “igualdad ante la ley” que buscaba derogar todo tipo de cupos y leyes que tengan que ver “con la discriminación positiva”.

“Si uno mata a una mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grande que si uno mata a un hombre, solo por el sexo de la víctima. Legalizan de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, dijo Javier Milei durante su discurso en el Foro Económico de Davos.

A partir de estas declaraciones y de las intenciones oficialistas, comenzó la polémica sobre si sacar el concepto de femicidio podía beneficiar a los condenados.

En el Gobierno aseguraron que la eliminación de la figura no iba a ser beneficioso para los condenados ni les permitiría pedir el principio de ley más benigna.

Actualmente, hay hermetismo sobre lo que decidirán las autoridades a cargo del texto de la reforma, entre los que figuran Bullrich; el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; y María Ibarzábal, secretaria Legal y Técnica.

Qué pasa con la imprescriptibilidad de la corrupción

Este domingo comenzó a surgir el rumor que indicaba que el Gobierno iba a declarar imprescriptible el delito de corrupción.

No obstante, Bullrich y otras fuentes oficiales en off, indicaron que no está definido que ese hecho sea catalogado como imprescriptible. Aunque, delante de la prensa acreditada, la exministra no negó que podrían sumarlo.

Asimismo, los funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.

Los delitos que sí se incluyeron en la lista de imprescriptibles del nuevo Código Penal son los graves y gravísimos, como el homicidio agravado, el abuso sexual, la corrupción de menores, la trata de personas, los atentados terroristas, el narcotráfico y los secuestros extorsivos.

El equipo a cargo de la letra chica de la medida pule los últimos detalles del documento que llegará al Congreso en sesiones extraordinarias.

Detalles del nuevo Código Penal