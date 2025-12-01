La FIFA definió la fecha en la que anunciará el calendario completo del Mundial 2026

La presentación se realizará desde Washington y contará con la presencia del presidente, Gianni Infantino.

Hoy 18:24

La FIFA confirmó que el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 será revelado el sábado 6 de diciembre, un día después del sorteo que definirá los 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, en un formato inédito para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

La presentación se realizará desde Washington y contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, además de leyendas del fútbol y representantes de los 42 seleccionados ya clasificados, junto a delegaciones que aún compiten por un lugar. En la transmisión se darán a conocer los horarios, los estadios y la distribución completa de los 104 partidos que se disputarán entre junio y julio de 2026.

Un sorteo histórico y ausencias confirmadas

El sorteo de la Copa del Mundo se llevará a cabo el viernes a las 14 (hora argentina). Sin embargo, ya hay una ausencia resonante: Irán, que no participará debido a que Estados Unidos no otorgó visados a parte de su delegación. Tampoco estará presente el presidente argentino Javier Milei.

Durante la transmisión del día siguiente, FIFA proporcionará análisis, reacciones y contenido especial sobre las ciudades sede que recibirán la cita más importante del fútbol mundial. El evento será transmitido en vivo a través de FIFA.com y del canal oficial de YouTube de FIFA.

Cómo quedaron los bombos y por qué Bolivia podría caer en el "grupo de la muerte"

Hace unos días, FIFA confirmó la distribución de los cuatro bombos y anunció restricciones para evitar que dos selecciones de la misma confederación coincidan en un mismo grupo, excepto en el caso de UEFA, que tendrá 16 representantes. En cuanto al Repechaje, las mismas limitaciones aplicarán para los tres equipos que competirán por las últimas dos plazas del bombo 4.

La Selección Argentina integra el bombo 1 junto a los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y a potencias como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Además, para “garantizar un equilibrio competitivo”, FIFA estableció que los puestos 1 y 2 del ranking mundial (España y Argentina) estarán ubicados en cuadros opuestos, lo que impide un duelo entre ambos hasta una hipotética final. Lo mismo sucederá con Francia (3°) e Inglaterra (4°).

En este contexto, Bolivia, que buscará su lugar mediante las Eliminatorias, podría terminar en un grupo extremadamente complicado si se clasifica, ya que integraría el bombo 4 y podría enfrentar a una potencia europea o sudamericana, junto a otro rival de peso de la UEFA.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina y la presentación del calendario un día después, el Mundial 2026 comienza a tomar forma definitiva, marcando una edición histórica tanto por su formato como por su magnitud.