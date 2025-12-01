Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo

El sujeto, conocido como “Colo”, de 34 años, fue entregado a la Policía luego de ser sorprendido dentro de una vivienda. La Fiscalía ordenó su aprehensión por hurto calificado en grado de tentativa.

Hoy 19:15

Un hecho delictivo movilizó a los vecinos del barrio 25 de Mayo – 100 Viviendas, quienes colaboraron para retener a un hombre que había huido tras ser descubierto dentro de una propiedad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió en horas de la siesta, cuando una mujer de 47 años escuchó los ladridos de sus perros y al dirigirse hacia el patio encontró a un individuo dentro de su vivienda. Al verse descubierto, el sujeto saltó la tapia e intentó escapar, pero los llamados de la dueña alertaron a los vecinos, que lograron demorarlo a pocos metros.

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 47 llegó rápidamente al lugar y trasladó al sospechoso, identificado como “Colo”, de 34 años, residente del barrio 25 de Mayo “viejo”.

Tras ser informado de la situación, el fiscal de Delitos Comunes de turno dispuso que el hombre quedara aprehendido en el marco de una causa por hurto calificado en grado de tentativa. Posteriormente, se determinó que posee numerosos antecedentes por delitos contra la propiedad.