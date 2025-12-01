Bombardeos en el Caribe: la Casa Blanca reconoció que envió una orden para asesinar a los sobrevivientes

La oposición demócrata insiste en investigar un posible crimen de guerra.

El almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó un segundo ataque contra una presunta embarcación cargada de drogas en el Caribe. Lo informó la Casa Blanca, al defender la decisión de atacar a los sobrevivientes de un bombardeo inicial.

La Casa Blanca insistió en la legalidad de la acción y exoneró de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, Pete Hegseth, en un momento en el que el Congreso se dispone a investigar un posible crimen de guerra.

Varios comités de peso del Congreso están preparando pedidos de informes sobre el ataque.



El almirante Frank Bradley, jefe del comando de Operaciones Especiales “actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada”, dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

Cuando fueron los ataques

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, “autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques”, añadió. Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe.

Según expertos, las muertes producto de los bombardeos equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si tienen como objetivo a traficantes conocidos.