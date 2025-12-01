El Banco Central pagó una deuda de más de US$1000 millones a importadores: el impacto en la meta con el FMI

Los analistas creen que la cancelación del Bopreal 2026 debilita las tenencias netas de la autoridad monetaria. Vuelve la preocupación sobre la acumulación de divisas para el cierre del año.

El Banco Central (BCRA) desembolsó este lunes US$1012,5 millones para cancelar la amortización de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal 2026), un compromiso que se cubrió con reservas y que vuelve a poner en primer plano el estado de las tenencias netas del organismo. Se trató de la primera de tres cuotas a saldar hasta mayo del año próximo.

Aunque parte del pago quedará compensado por la participación de acreedores locales, el impacto final recae sobre las reservas netas, el indicador que el Gobierno deberá volver a discutir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un contexto en el que ya se encuentra muy por debajo del objetivo establecido en el acuerdo firmado en abril.

Los Bopreal fueron emitidos para que empresas y personas con deudas comerciales en el exterior pudieran regularizar esos compromisos en medio de la falta de divisas y las restricciones cambiarias. El objetivo central del instrumento fue ordenar la demanda de dólares, facilitar la cancelación de pagos externos y aliviar la presión sobre las reservas internacionales.

Ese mecanismo permitió postergar desembolsos privados, pero también generó un cronograma de vencimientos que ahora presiona las cuentas del Central. Este lunes se cancelaron US$990 en concepto de capital y US$22,5 millones de intereses.

En las últimas semanas, el Banco Central activó US$2500 millones del swap de monedas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Ese refuerzo fue utilizado, en parte, para afrontar intereses con el FMI y para recomponer parte de la posición en dólares del sistema financiero estadounidense.

Según estimaciones del mercado, la autoridad monetaria llegó a noviembre necesitando casi US$10.000 millones para alcanzar la meta de acumulación de reservas que regía para fin de año. Tras el uso de una porción del swap estadounidense —que implicó restar más de US$2500 millones del cómputo—, el objetivo inmediato se volvió aún más exigente y hoy ronda los US$12.000 millones.