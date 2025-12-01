El municipio exige a los conductores hacerse cargo por daños a bienes públicos tras accidentes de tránsito

El fiscal municipal Martín Ramos explicó que cada fin de semana se registran nuevos siniestros viales que afectan luminarias, columnas y otros bienes públicos.

Los accidentes de tránsito se han vuelto moneda corriente en Santiago del Estero, especialmente durante los fines de semana. Más allá de los lesionados y daños materiales entre vehículos, un problema que crece de forma silenciosa es el deterioro de la vía pública, que debe ser reparada con fondos municipales si los responsables no se hacen cargo.

El fiscal municipal, Martín Ramos, explicó en diálogo con Noticiero 7 que la comuna sostiene un trabajo constante para que quienes provoquen estos daños respondan económicamente.

“Todos los fines de semana prácticamente tenemos novedades sobre este tipo de hechos. Inmediatamente recabamos los datos de quienes intervienen en estos siniestros y la Policía nos colabora mucho, tomando datos de los conductores y de los propietarios”, señaló.

Ramos indicó que, cuando existe cobertura, también se recurre a las compañías aseguradoras. Sin embargo, el primer paso siempre es buscar un arreglo extrajudicial y amigable con el responsable del daño. “Si no llegamos a un acuerdo, iniciamos directamente las acciones judiciales. Hay gente que reconoce su responsabilidad y procura un arreglo; y otros que no”, detalló.

Entre los bienes más afectados, mencionó que lo habitual son las columnas de alumbrado público, elementos que forman parte del patrimonio de toda la comunidad.

“Es nuestra obligación procurar que ese patrimonio se mantenga indemne y, si hay algún daño, que sea reparado. Hoy tenemos muchos trámites en curso en tribunales, de gente que resiste a reconocer su responsabilidad”, precisó.

El fiscal también subrayó que, debido a los altos costos de reparación, el municipio incluso ha permitido planes de pago en cuotas para evitar que la restitución del daño sea un obstáculo. Pero cuando no hay predisposición, la vía judicial avanza con fuerza:

“Hemos llegado a tener trámites donde se embargan bienes y se secuestran bienes. Estamos pronto a sacar a remate bienes que hemos secuestrado de gente que ha causado daños, como una manera de reparar lo que hicieron”.

Con un volumen creciente de casos y bienes municipales afectados cada fin de semana, el municipio busca reforzar la responsabilidad ciudadana y recuperar los costos de reparación para que el patrimonio público no recaiga sobre todos los vecinos.