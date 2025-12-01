Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 0º
X
Locales

Estudiantes del Instituto San Martín de Porres realizaron prácticas profesionalizantes en la Municipalidad

Los estudiantes realizaron actividades formativas con equipos y promotores.

Hoy 21:02

La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de la Capital realizó un balance positivo de la Práctica Profesional Supervisada que los alumnos de primer año de la carrera de Trabajo Social del Instituto de Estudios Superiores “San Martín de Porres” efectuaron en la repartición municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Realizadas a lo largo de este ciclo lectivo, las prácticas les permitieron a los estudiantes desarrollar actividades formativas junto a los equipos y promotores de la Oficina de Empleo y del Área de Discapacidad.

Los alumnos participaron en acciones territoriales, acompañaron intervenciones comunitarias y se integraron al trabajo diario de los equipos, adquiriendo herramientas fundamentales para su formación profesional y fortaleciendo su compromiso con la comunidad.

Al respecto, el titular de la repartición, Fernando Zelaya, reconoció "a los docentes, coordinadores, promotores y a cada estudiante por la dedicación y el compromiso demostrado a lo largo de todo el año".

Esta actividad forma parte del trabajo articulado que lleva adelante la Municipalidad con diversas instituciones, asociaciones y organismos de la ciudad.

TEMAS alumnos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  4. 4. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  5. 5. En vivo: Racing recibe a Tigre buscando el boleto a las semifinales del Torneo Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT