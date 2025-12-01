Estudiantes del Instituto San Martín de Porres realizaron prácticas profesionalizantes en la Municipalidad

Los estudiantes realizaron actividades formativas con equipos y promotores.

La Dirección de Desarrollo Social y Comunitario de la Municipalidad de la Capital realizó un balance positivo de la Práctica Profesional Supervisada que los alumnos de primer año de la carrera de Trabajo Social del Instituto de Estudios Superiores “San Martín de Porres” efectuaron en la repartición municipal.

Realizadas a lo largo de este ciclo lectivo, las prácticas les permitieron a los estudiantes desarrollar actividades formativas junto a los equipos y promotores de la Oficina de Empleo y del Área de Discapacidad.

Los alumnos participaron en acciones territoriales, acompañaron intervenciones comunitarias y se integraron al trabajo diario de los equipos, adquiriendo herramientas fundamentales para su formación profesional y fortaleciendo su compromiso con la comunidad.

Al respecto, el titular de la repartición, Fernando Zelaya, reconoció "a los docentes, coordinadores, promotores y a cada estudiante por la dedicación y el compromiso demostrado a lo largo de todo el año".

Esta actividad forma parte del trabajo articulado que lleva adelante la Municipalidad con diversas instituciones, asociaciones y organismos de la ciudad.