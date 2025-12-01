Los centros de atención primaria de la salud realizaron actividades de prevención contra el Sida

Hicieron testeos rápidos y brindaron charlas educativas.

Hoy 21:06

Los Centros de Atención Primaria de la Salud desarrollaron diversas actividades de concientización y prevención en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

En los CAPS ubicados en los diferentes barrios de la ciudad, se realizaron testeos rápidos de HIV. También se brindaron charlas educativas y consejerías apuntando a la prevención, diagnóstico temprano y difusión de los tratamientos actuales.

Idénticas acciones se concretaron en la Plaza del Maestro, en articulación con docentes y estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Salud de la UNSE.

Estas iniciativas buscan promocionar el cuidado de la población mediante la intervención de agentes sanitarios, enfermeros y demás personal municipal especializado.