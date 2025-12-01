Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 0º
X
Locales

Los centros de atención primaria de la salud realizaron actividades de prevención contra el Sida

Hicieron testeos rápidos y brindaron charlas educativas.

Hoy 21:06

Los Centros de Atención Primaria de la Salud desarrollaron diversas actividades de concientización y prevención en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los CAPS ubicados en los diferentes barrios de la ciudad, se realizaron testeos rápidos de HIV. También se brindaron charlas educativas y consejerías apuntando a la prevención, diagnóstico temprano y difusión de los tratamientos actuales.

Idénticas acciones se concretaron en la Plaza del Maestro, en articulación con docentes y estudiantes de la Licenciatura en Educación para la Salud de la UNSE.

Estas iniciativas buscan promocionar el cuidado de la población mediante la intervención de agentes sanitarios, enfermeros y demás personal municipal especializado.

TEMAS CAPS

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  4. 4. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  5. 5. En vivo: Racing recibe a Tigre buscando el boleto a las semifinales del Torneo Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT