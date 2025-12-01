Ingresar
Sobrevivió al impacto: fumigaba un campo y por una falla se estrelló

El accidente ocurrió en un campo de Entre Ríos. El joven fue auxiliado y salió con golpes, cortes y quemaduras.

Hoy 21:17
El avión siniestrado

La avioneta fumigadora de Leonel González se estrelló contra un campo este sábado en la zona de Manantiales, departamento Feliciano, al norte de Entre Ríos. El joven sobrevivió a la caída.

De acuerdo con la Policía de Entre Ríos, el impacto de la aeronave fue producto de un desperfecto mecánico que generó un violento descenso. Al advertir el accidente, la víctima fue asistida por dos compañeros de trabajo que se encontraban supervisando la fumigación.

El joven, que registró quemaduras y cortes en los muslos, brazos, codos y otras partes del cuerpo, fue trasladado al Hospital General Francisco Ramírez. Allí permanece internado y se encuentra fuera de peligro.

Para determinar las causas del accidente, el caso quedó en manos de la fiscal Soledad Bordoy, que ordenó la participación del área de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. La supervisión de las diligencias continúan bajo la inspección de la Comisaría 1° de San Víctor.

