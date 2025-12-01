Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales

El evento se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de diciembre en el Centro Cultural Ricardo Rojas.

La provincia de Santiago del Estero vivirá un hecho histórico con la realización del Primer Encuentro Provincial de las y los Comunicadores Sociales, organizado por la Red de Comunicadores Sociales (RCS).

Este evento inédito reunirá a profesionales de la comunicación de todo el territorio santiagueño y se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de diciembre, desde las 17 horas, en el Centro Cultural Ricardo Rojas. La entrada será libre y gratuita.

El encuentro tiene como objetivo principal fortalecer el ejercicio profesional, fomentar el intercambio de saberes y abrir un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de la comunicación en la provincia. Además, marca el inicio de las actividades oficiales de la RCS, una organización independiente que busca promover prácticas éticas, críticas, participativas y comprometidas con la realidad social de Santiago del Estero.

Actividades destacadas

El cronograma incluye una variedad de actividades que abordarán temas clave para el sector. El miércoles 10 de diciembre, se realizará el acto de apertura con la presentación oficial de la Red, seguido de un foro debate sobre trayectorias laborales y diálogo intergeneracional.

El jueves 11, se explorará la creación audiovisual desde la perspectiva de comunicadoras santiagueñas y se debatirá sobre el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación.

Finalmente, el viernes 12, se tratará la relación entre comunicación y derechos humanos, cerrando con una mesa abierta para proyectar el futuro de la Red.

Invitación abierta

La RCS convoca a profesionales, trabajadores, estudiantes e instituciones del ámbito comunicacional a participar de este evento histórico que busca consolidar una comunidad más fuerte, crítica y comprometida con la realidad santiagueña.

Para inscripciones, los interesados pueden completar el formulario disponible en el enlace proporcionado por la organización. Para más información, la RCS está disponible en Instagram (@redcomunicadores.sde) y vía correo electrónico (redcomunicadores.sde@gmail.com).

Cronograma completo:

Miércoles 10 de diciembre

17 h – Acto de apertura y presentación oficial de la Red. Lectura de documento y estado de situación de la profesión. A cargo de Valeria Bullaude y Omar Layús.

18.30 h – “Senderos y saberes: reflexiones cruzadas entre trayectorias laborales y diálogo intergeneracional”. Foro debate con Eduardo Rapetti, Diego Jiménez Bossi, Luciana

Getar y Luana Vázquez. Modera Lourdes Risso Patrón.

Jueves 11 de diciembre

17 h – “Miradas que producen: comunicadoras santiagueñas en la creación audiovisual”, a

cargo de Alejandra Carrera, Lorena Jozami y Ariana Irastroza. Modera Matías Leshman.

19 h – “Comunicar en tiempos de IA: profesión, poder y sociedad en la posmodernidad”, a

cargo de Juan Pablo Salomón, Ignacio Ratier y Ernesto Picco. Modera Paula Rivero.

Viernes 12 de diciembre

18 h – “La comunicación al servicio de los Derechos Humanos: experiencias de trabajos interdisciplinarios”, a cargo de Virginia Palazzi y Luisina Acevedo. Modera Valentina Manfredi.

19 h – “¿Y ahora qué?: hacia una construcción colaborativa de la Red de las y los Comunicadores Sociales”. Mesa abierta de debate y proyección a futuro.

Cierre del encuentro.