El dueño de Sur Finanzas no quiso entregar su teléfono y la Justicia posterga los allanamientos

Realizaron 19 operativos simultáneos. Apuntan a la financiera y a exdirigentes de Banfield por presuntas maniobras con fideicomisos en la transferencia de Agustín Urzi al fútbol mexicano.

Hoy 22:03

Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, no quiso entregar su teléfono y la Justicia posterga por 24 horas los allanamientos que comenzaron este lunes. Investigan lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.

El expresidente de la institución, Eduardo Spinosa, llevará los dispositivos y documentación al juzgado mañana. Al mismo tiempo, le levantaron el secreto fiscal y bancario al club Banfield (lo mismo para Vallejo y Sur Finanzas).

Los procedimientos se realizaron en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.

Los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.

En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.

La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.

Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.

En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.

De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.

Fuente: TN