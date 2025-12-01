Un taller para vivir la Navidad con las manos: enseñarán a crear pesebres y ángeles en hoja de chala

La propuesta se dictará en el Espacio Xilema, en el barrio Huaico Hondo, y no requiere experiencia previa. Los asistentes aprenderán desde el teñido de la chala hasta la elaboración de figuras artesanales.

Hoy 22:48

Con la llegada de diciembre y el espíritu navideño que empieza a sentirse en cada rincón de la ciudad, una propuesta artesanal se destaca por su originalidad y calidez. En el Espacio Xilema, ubicado en el barrio Huaico Hondo (Pje. 15 de Noviembre 1385), se dictará un taller para aprender a crear pesebres y ángeles en hoja de chala, una técnica tradicional que combina creatividad, oficio y la magia propia de estas fechas.

La actividad estará a cargo de María Pía Cerusico y se desarrollará en dos encuentros, los sábados 6 y 13 de diciembre, de 18 a 20 horas. La propuesta está pensada para personas de todas las edades y no requiere conocimientos ni habilidades previas, ya que los participantes aprenderán paso a paso a trabajar la hoja de chala desde cero.

Durante el taller, los asistentes conocerán el proceso completo: desde cómo teñir la chala, hasta cómo darle forma a los muñecos, articulando sus movimientos, creando vestimentas y sumando accesorios que aportan identidad a cada figura. El objetivo es que cada participante pueda llevarse a casa una pieza artesanal realizada con sus propias manos.

Además del aprendizaje técnico, el taller apunta a recuperar un trabajo manual que conecta con la tradición y la creatividad. “Es una experiencia para darle calidez y magia al arbolito y vivir la espera de esta Navidad de una manera distinta”, destacan desde la organización.

Quienes deseen más información o inscribirse pueden comunicarse al número +5493855154709, donde también se reciben consultas sobre trabajos a medida.

Una oportunidad ideal para quienes buscan un espacio creativo, una actividad para compartir o simplemente un modo diferente de acercarse al espíritu navideño.