Incautan más de 105 kilos de cocaína en el limite provincial con Santa Fe

Gendarmes de la Sección Ceres interceptaron un auto que llevaba la droga oculta en compartimientos traseros. Venía desde la Quiaca, Jujuy, y habría atravesado territorio santiagueño. El conductor quedó detenido.

Hoy 06:49

Una carga millonaria de cocaína de alta pureza, que había atravesado territorio santiagueño, fue incautada sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 289, en la localidad santafesina de Ceres, cuando era transportada en un automóvil.

Lo que comenzó como un control de rutina terminó convirtiéndose en un importante golpe al narcotráfico por parte de los efectivos de Gendarmería Nacional apostados en esa zona. Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Chevrolet de alta gama y procedieron a identificar a su conductor.

Según fuentes judiciales y policiales, el procedimiento se inició en la noche del domingo, cuando los gendarmes de la Sección Seguridad Vial “Ceres”, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial “Rafaela”, solicitaron al conductor detenerse para una verificación vehicular. El hombre afirmó haber partido desde La Quiaca (Jujuy), pero no pudo precisar su destino final. Su nerviosismo y las contradicciones en el relato llamaron la atención de los efectivos, quienes decidieron profundizar el control.

Con la asistencia del can detector “Sasha”, los gendarmes realizaron una primera inspección. El animal marcó la posible presencia de sustancias ilícitas en la parte trasera del vehículo, por lo que se solicitó autorización judicial para un registro exhaustivo.

Con la orden de la Fiscalía Federal Descentralizada de Rafaela, el automóvil fue trasladado a la Subunidad para una revisión más detallada. En presencia de testigos, los uniformados desmontaron sectores internos del rodado y hallaron compartimentos especialmente acondicionados en el baúl y los zócalos. Allí habían ocultado 100 paquetes rectangulares con una sustancia blancuzca.

Las pruebas de Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína. En total, el cargamento pesó 105 kilos 911 gramos. Tanto la droga como el vehículo y otros elementos vinculados a la investigación quedaron secuestrados.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el automóvil había atravesado Santiago del Estero antes de ser interceptado en Ceres. Las pesquisas analizan al menos dos posibles destinos del cargamento: Rosario o Buenos Aires.

El conductor permanece detenido. Su declaración indagatoria y el análisis del teléfono celular secuestrado serán claves para avanzar en la investigación.