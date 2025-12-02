Samara Weaving vuelve al caos: primeras imágenes de "Ready or Not 2: Here I Come"

La actriz retoma su papel como Grace en la secuela dirigida por Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin. El dúo de Radio Silence promete una continuación más intensa, extraña y sangrienta, con un elenco repleto de nuevas incorporaciones.

Hoy 08:04

La sangre vuelve a manchar a Samara Weaving. La actriz regresa como Grace en “Ready or Not 2: Here I Come”, secuela del éxito de terror de 2019, bajo la dirección de Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin, el dúo creativo conocido como Radio Silence y responsables de los recientes renacimientos de Scream. La revista People reveló las primeras imágenes de esta nueva entrega, que retoma la historia tras la brutal noche que marcó el destino de la protagonista.

Los directores confesaron que el reencuentro con este universo fue más emotivo de lo esperado. “Nunca imaginamos que Ready or Not conectaría así con la audiencia”, expresaron, agradeciendo la oportunidad de volver a sumergirse en el caos que rodea a Grace. Para ellos, esta secuela es también un viaje personal: “Ver a Samara nuevamente en ese personaje y en ese vestido fue algo especial”.

Weaving comparte ese sentimiento. Asegura que, aunque volver al papel le generó dudas, todo encajó en cuanto se colocó el icónico vestido destrozado. “La emoción nos ganó a todos durante la prueba de vestuario”, admitió. Más allá de la continuidad del personaje, la actriz destacó el placer de reencontrarse con el equipo original, con el que mantiene un fuerte vínculo afectivo.

La secuela llega acompañada por un elenco notablemente ampliado: Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood, Sean Hatosy, Néstor Carbonell, Kevin Durand, Olivia Cheng y David Cronenberg se suman a una carnicería que los directores describen como “un ensemble que aporta algo especial y que eleva lo extraño, lo divertido y lo terrorífico de esta nueva historia”.

Newton, quien ya había trabajado con Radio Silence en Abigail, reveló que su personaje fue escrito pensando en ella. Bromea diciendo que “causa problemas, pero de los divertidos”, y celebra haber encontrado en Weaving y Gellar dos compañeras con las que espera volver a coincidir en futuros proyectos. Weaving, por su parte, reconoce entre risas que “compartir rodaje cubiertas de sangre crea lazos imposibles de replicar fuera del set”.

La conexión con la primera película

Sobre el enfoque de esta continuación, Gillett y Bettinelli-Olpin adelantaron que “Ready or Not 2: Here I Come” se conecta con la primera entrega de manera “inesperada pero fluida”. Su intención fue evitar repetir fórmulas y, al mismo tiempo, profundizar en la historia de Grace, enfrentándola a una nueva situación retorcida que amplía su arco.

Weaving promete una experiencia aún más desquiciada que la original. Define la secuela como “absolutamente loca” y asegura que los guionistas encontraron una vía de continuación lógica y sorprendente a la vez.

Samara Weaving