Mia Goth aporta nuevos datos sobre el estado de la película "Blade" de Marvel Studios

La actriz confirmó que sigue vinculada al proyecto pese a los reiterados cambios creativos, las reescrituras de guion y la ausencia de una fecha de estreno oficial.

Hoy 08:14

La actriz Mia Goth brindó información reciente sobre el desarrollo de “Blade”, una de las producciones de Marvel Studios que acumula demoras y modificaciones desde su anuncio en 2019. La película, presentada inicialmente con Mahershala Ali como protagonista, fue desplazando sus fechas de estreno en repetidas ocasiones hasta quedar fuera del calendario oficial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En estos años, la producción registró una rotación constante de directores y guionistas. Entre los realizadores involucrados estuvieron Bassam Tariq y Yann Demange, mientras que el guion pasó por manos de Stacy Osei-Kuffour, Beau DeMayo, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto, Michael Green y Eric Pearson, entre otros. A pesar de este escenario, Goth continúa asociada al filme en el rol de Lilith.

Mia Goth

En una entrevista con Josh Horowitz, la actriz afirmó que el proyecto sigue en marcha, aunque desconocen los motivos de la demora. “Creo que quieren hacer Blade. Es una película muy importante para ellos y se están tomando su tiempo. No sé por qué ha tardado tanto”, expresó. También confirmó que llegó a participar de pruebas de química y vestuario junto a Mahershala Ali en Atlanta, cuando se analizaba una versión ambientada en la década de 1920. Según relató, aquella propuesta generó entusiasmo, pero fue descartada posteriormente.

Mia Goth

Goth comentó además que su experiencia reciente en la audición para “Star Wars: Starfighter” fue distinta, aunque no brindó detalles sobre su papel en ese proyecto. En cuanto a Blade, afirmó que, según la información que manejan, la película podría concretarse recién después de “Avengers: Secret Wars”.

El reinicio de Blade permanece así en un estado de revisión continua. La participación de Mahershala Ali y la permanencia de Mia Goth son, por el momento, los elementos más estables en un desarrollo que aún no presenta un horizonte claro.