Sufre Costas: las bajas que tendrá Racing para enfrentar a Boca en semifinales

La Academia eliminó a Tigre y se metió en la próxima ronda del Clausura, pero terminó con dos expulsados, que se suman a otros jugadores con molestias musculares.

Hoy 09:17

La gran victoria de Racing sobre Tigre, por 4-2 en los penales, le permitió a la Academia meterse en las semifinales del Torneo Clausura, donde ya lo espera Boca Juniors. Sin embargo, el triunfo dejó dos bajas sensibles: Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados y no podrán estar en el clásico.

El uruguayo Martirena vio la roja a los 10 minutos del tiempo suplementario por un supuesto gesto o insulto hacia el árbitro Andrés Merlos, quien le mostró la segunda amarilla mientras se revisaba un posible penal para Racing. Su salida generó bronca y polémica en el lateral derecho.

Por su parte, Sosa había sido amonestado en la primera parte tras cortar un contraataque y recibió la segunda tarjeta a los 117 minutos por una fuerte patada en la cara contra Alfio Oviedo, dejando al equipo con otra baja clave para la próxima instancia.

Con la clasificación ya festejada y la euforia bajando en Avellaneda, el cuerpo técnico que conduce Gustavo Costas deberá reorganizar el equipo. En el lateral derecho, el candidato natural es Facundo Mura, pese a que aún no renovó contrato y podría irse a fin de año. En el mediocampo, las opciones son Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo, quien ingresó ante Tigre en los minutos finales pese a ser originalmente marcador central.

Las malas noticias no terminan allí. Santiago Solari salió a los 119 minutos con una molestia muscular y será sometido a estudios para determinar si podrá estar ante el Xeneize. Su gesto, insinuando un desgarro, encendió las alarmas en el banco académico.

A esto se suman otros jugadores que siguen al margen y sin fecha confirmada de regreso: Marcos Rojo, Luciano Vietto, Ignacio Rodríguez y Matías Zaracho. Además, Elías Torres continúa recuperándose de la rotura de ligamentos.

La Academia logró un triunfo vital, pero deberá rearmarse rápido para afrontar un clásico decisivo ante Boca, con dudas, bajas y un plantel que será evaluado día a día.