Tucumán: rescatan a cuatro cachorros que un hombre intentó enterrar vivos

Un hombre de 70 años fue detenido tras ser sorprendido intentando matar a los animales recién nacidos. La acción de una vecina y de voluntarios de Rescate Animal evitó la tragedia.

Hoy 10:21

Un hecho de maltrato animal conmocionó a la comunidad de Aguilares, Tucumán, el lunes por la tarde, cuando un hombre de 70 años fue sorprendido enterrando vivos a cuatro cachorros recién nacidos en un pozo de su vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El rescate se produjo gracias a una vecina que escuchó los llantos de los pequeños y dio aviso inmediato a las autoridades. Ante la demora policial, voluntarios de Rescate Animal Aguilares intervinieron por sus propios medios.

“Nos tiramos al piso, cavamos con nuestras manos y uñas, sacamos barro, tierra, piedras… hasta que logramos rescatar a los cuatro bebés con vida”, relataron desde el grupo en sus redes sociales. Los cachorros quedaron al resguardo de una vecina, mientras que la madre fue retirada para protegerla de más agresiones.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría Concepción se presentaron en la vivienda del barrio Itilco, donde aprehendieron al hombre. La intervención también contó con el apoyo de miembros de la Fundación Huellitas del Alma, quienes habían participado del rescate.

La Fiscalía de turno confirmó la imputación del acusado por maltrato animal. Los cuatro cachorros permanecen bajo cuidados especiales mientras se recuperan del episodio.