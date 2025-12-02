Las Leonas, con todo confirmado para volver a jugar en Santiago del Estero por la Pro League

Del 9 al 14 de diciembre el seleccionado argentino se medirá con Alemania y Países Bajos en Santiago del Estero.
La Selección argentina de hockey femenino regresará a Santiago del Estero para disputar el arranque de la FIH Pro League 2025-26, que se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre en el Estadio Provincial del Polideportivo y tendrá como rivales a Alemania y Países Bajos, dos potencias mundiales.
El cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara confirmó la lista de 24 jugadoras que integrarán el plantel para esta ventana internacional, un tramo clave de la temporada teniendo en cuenta que la competencia otorga un premio mayor: la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Lista de jugadoras convocadas
La provincia recibirá nuevamente a la élite del hockey internacional, en lo que será el comienzo de la séptima temporada de la Pro League. Serán seis días de competencia, con dos partidos por jornada, donde cada selección jugará cuatro encuentros en total. Las entradas están disponibles a través de Ticketek y son válidas por día para ambos partidos.
Las Leonas llegan con plantel confirmado, grandes expectativas y el respaldo de un público santiagueño que siempre acompaña. La ilusión se renueva nuevamente en la "Madre de Ciudades".