Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 DIC 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Las Leonas, con todo confirmado para volver a jugar en Santiago del Estero por la Pro League

Del 9 al 14 de diciembre el seleccionado argentino se medirá con Alemania y Países Bajos en Santiago del Estero.

Hoy 10:35

La Selección argentina de hockey femenino regresará a Santiago del Estero para disputar el arranque de la FIH Pro League 2025-26, que se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre en el Estadio Provincial del Polideportivo y tendrá como rivales a Alemania y Países Bajos, dos potencias mundiales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara confirmó la lista de 24 jugadoras que integrarán el plantel para esta ventana internacional, un tramo clave de la temporada teniendo en cuenta que la competencia otorga un premio mayor: la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lista de jugadoras convocadas

  • Cristina Cosentino
  • Lourdes Pérez Iturraspe
  • Agustina Gorzelany
  • Sofía Toccalino
  • Valentina Raposo
  • Sofía Cairo
  • Valentina Ferola
  • Valentina Costa Biondi
  • Sol Lombardo
  • Agostina Alonso
  • Victoria Miranda
  • Eugenia Trinchinetti
  • María Paula Ortiz
  • Candela Esandi
  • Victoria Sauze Valdez
  • Catalina Andrade
  • Catalina Alimenti
  • Julieta Arcidiácono
  • Brisa Bruggesser
  • María José Granatto
  • María Victoria Granatto
  • Julieta Jankunas
  • María Emilia Larsen
  • Aylín Ovejero

La provincia recibirá nuevamente a la élite del hockey internacional, en lo que será el comienzo de la séptima temporada de la Pro League. Serán seis días de competencia, con dos partidos por jornada, donde cada selección jugará cuatro encuentros en total. Las entradas están disponibles a través de Ticketek y son válidas por día para ambos partidos.

El fixture de Las Leonas en Santiago del Estero

  • Miércoles 10 de diciembre
    Argentina vs Alemania | 21.30
  • Jueves 11 de diciembre
    Argentina vs Países Bajos | 21.30
  • Sábado 13 de diciembre
    Argentina vs Alemania | 21.30
  • Domingo 14 de diciembre
    Argentina vs Países Bajos | 21.30

El camino completo en la Pro League 2025-26

  • Argentina (9-14 de diciembre de 2025): vs Alemania y Países Bajos.
  • Australia (10-15 de febrero de 2026): vs Australia e Irlanda.
  • Bélgica (13-21 de junio de 2026): vs Bélgica y China.
  • Inglaterra (23-28 de junio de 2026): vs Inglaterra y España.

Las Leonas llegan con plantel confirmado, grandes expectativas y el respaldo de un público santiagueño que siempre acompaña. La ilusión se renueva nuevamente en la "Madre de Ciudades".

TEMAS Las Leonas FIH Pro League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo
  2. 2. El Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos
  3. 3. Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera
  4. 4. El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad
  5. 5. Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT