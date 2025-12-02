Las Leonas, con todo confirmado para volver a jugar en Santiago del Estero por la Pro League

Del 9 al 14 de diciembre el seleccionado argentino se medirá con Alemania y Países Bajos en Santiago del Estero.

Hoy 10:35

La Selección argentina de hockey femenino regresará a Santiago del Estero para disputar el arranque de la FIH Pro League 2025-26, que se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre en el Estadio Provincial del Polideportivo y tendrá como rivales a Alemania y Países Bajos, dos potencias mundiales.

El cuerpo técnico encabezado por Fernando Ferrara confirmó la lista de 24 jugadoras que integrarán el plantel para esta ventana internacional, un tramo clave de la temporada teniendo en cuenta que la competencia otorga un premio mayor: la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lista de jugadoras convocadas

Cristina Cosentino

Lourdes Pérez Iturraspe

Agustina Gorzelany

Sofía Toccalino

Valentina Raposo

Sofía Cairo

Valentina Ferola

Valentina Costa Biondi

Sol Lombardo

Agostina Alonso

Victoria Miranda

Eugenia Trinchinetti

María Paula Ortiz

Candela Esandi

Victoria Sauze Valdez

Catalina Andrade

Catalina Alimenti

Julieta Arcidiácono

Brisa Bruggesser

María José Granatto

María Victoria Granatto

Julieta Jankunas

María Emilia Larsen

Aylín Ovejero

La provincia recibirá nuevamente a la élite del hockey internacional, en lo que será el comienzo de la séptima temporada de la Pro League. Serán seis días de competencia, con dos partidos por jornada, donde cada selección jugará cuatro encuentros en total. Las entradas están disponibles a través de Ticketek y son válidas por día para ambos partidos.

El fixture de Las Leonas en Santiago del Estero

Miércoles 10 de diciembre

Argentina vs Alemania | 21.30

| 21.30 Jueves 11 de diciembre

Argentina vs Países Bajos | 21.30

| 21.30 Sábado 13 de diciembre

Argentina vs Alemania | 21.30

| 21.30 Domingo 14 de diciembre

Argentina vs Países Bajos | 21.30

El camino completo en la Pro League 2025-26

Argentina (9-14 de diciembre de 2025): vs Alemania y Países Bajos.

vs Alemania y Países Bajos. Australia (10-15 de febrero de 2026): vs Australia e Irlanda.

vs Australia e Irlanda. Bélgica (13-21 de junio de 2026): vs Bélgica y China.

vs Bélgica y China. Inglaterra (23-28 de junio de 2026): vs Inglaterra y España.

Las Leonas llegan con plantel confirmado, grandes expectativas y el respaldo de un público santiagueño que siempre acompaña. La ilusión se renueva nuevamente en la "Madre de Ciudades".