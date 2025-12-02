Ingresar
Nicolás Avellaneda y Olímpico abren la gran final del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El Celeste recibe al Negro esta noche en el primer juego de la serie que definirá el título.

Hoy 11:09

Nicolás Avellaneda y Olímpico darán inicio esta noche a la serie decisiva del Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”, en un duelo que promete alto voltaje. El primer juego se disputará desde las 22.15, en el estadio del Celeste, ubicado en el barrio Mosconi.

El conjunto local llega como máximo favorito al título luego de firmar una campaña impecable: se quedó con el primer puesto del Grupo 2 con 10 triunfos en 10 partidos y avanzó en los playoffs eliminando a Belgrano en cuartos de final y a Jorge Newbery en semifinales. Con un plantel profundo y una gran variedad de recursos, el equipo dirigido por el “Celeste” buscará hacer valer su condición de invicto.

Del otro lado estará el Negro, que terminó segundo en el Grupo 2 con un registro de 6 victorias y 4 derrotas, pero que mostró carácter en la etapa decisiva. Eliminó a Juventud en cuartos y luego protagonizó una serie vibrante ante Tiro Federal, la cual logró revertir en el tercer juego para meterse en la final.

Olímpico ya demostró que está en condiciones de competir en cualquier escenario, aunque sabe que enfrente tendrá al equipo más regular de la competencia. La expectativa es alta y el primer capítulo de esta final promete ser un partidazo que puede marcar el rumbo de la serie.

El básquet santiagueño tendrá su noche especial, con dos grandes protagonistas frente a frente en busca de la "Copa 60 Años de Canal 7".

