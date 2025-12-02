Nicolás Avellaneda venció a Olímpico y quedó a un paso del título en el Torneo Pre-Federal “60 años de Canal 7”

El Celeste de barrio Mosconi se impuso por 79-70 como local sobre el Negro en el juego que abrió la serie final. El jueves vuelven a verse las caras en La Banda.

Hoy 00:53

En un partido intenso, Nicolás Avellaneda pegó primero y venció por 79-70 a Olímpico en el juego inicial de la gran final del Torneo Pre-Federal, donde está en disputa la Copa “60 años de Canal 7”. El Celeste hizo valer su localía y quedó a un paso de la consagración.

El equipo de barrio Mosconi mantuvo su gran invicto y celebró ante su gente, sosteniendo su condición de máximo candidato. Del otro lado, el Negro dio pelea hasta el final e intentó una reacción en los últimos minutos, aunque no le alcanzó para torcer la historia.

En el local se destacaron Cristian Marquetti, Facundo Prado y Juan Cruz Arias, todos con 13 puntos. En Olímpico, el goleador del encuentro fue Rodrigo Stancampiano, autor de 22 tantos.

El segundo punto de la serie se jugará el jueves, en el estadio Vicente Rosales de La Banda desde las 22.15. Allí, Nicolás Avellaneda buscará barrer la final para gritar campeón, mientras que Olímpico intentará empatar la llave y forzar un tercer duelo, que en caso de ser necesario se disputará el sábado en el estadio Israel Parnás de Independiente BBC.

Vale recordar que el Celeste llegó a la final con un campaña impecable: ganó el Grupo 2 con 10 triunfos en 10 partidos y avanzó en los playoffs eliminando a Belgrano en cuartos y a Jorge Newbery en semifinales. Por su parte, el Negro terminó segundo en el mismo grupo con un registro de 6-4 y mostró carácter en la etapa decisiva, dejando en el camino a Juventud y luego remontando una serie vibrante ante Tiro Federal para llegar a la final.

