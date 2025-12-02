Diego Santilli recibió al embajador de Estados Unidos Peter Lamelas en Casa Rosada

El ministro del Interior se reunió con el representante diplomático en medio de las negociaciones por el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Hoy 12:30

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió esta mañana al embajador por Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en Casa Rosada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro, que se celebró en el salón de los Escudos del Ministerio del Interior, incluyó en el temario el acuerdo comercial con Estados Unidos que se terminará de definir en los próximos días.

Desde la cartera que lidera el referente del PRO revelaron que, durante el intercambio, Santilli y Lamelas “repasaron los principales puntos de la agenda bilateral y destacaron la relación de alto nivel que une a los dos países”.

Asimismo, hablaron sobre “las oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial”, y destacaron “los valores compartidos de libertad y progreso” entre ambas naciones.

El representante estadounidense ingresó a Casa Rosada pasada las 10.30 y desfiló por el Salón de los Bustos rumbo a los despachos.

En la previa al intercambio, el diplomático sostuvo que el acuerdo comercial firmado por los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico”. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, supo sostener Lamelas.