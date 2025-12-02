La 21º edición del Encontrarte llenará de color la ciudad este sábado

Más de 550 artistas, entre visuales, músicos, actores y diseñadores, transformarán la avenida Roca en un gran corredor cultural a cielo abierto este 6 de diciembre.

Hoy 11:34

Con gran expectativa se realizó este martes el anuncio de la 21° edición del Encontrarte, evento cultural que se desarrollará este sábado 6 de diciembre a partir de las 21.30 sobre avenida Roca, entre Avellaneda y Mendoza.

En un espacio de aproximadamente 6 mil metros cuadrados podrán exhibir todo su arte más de 250 artistas visuales, además de al menos 300 músicos, bailarines, actores, malabaristas, artesanos y diseñadores, que brindarán a los visitantes la posibilidad de acceder a la cultura fuera de los ámbitos tradicionales y vivir una experiencia de contacto directo con diversas expresiones artísticas.

El anuncio se llevó a cabo en el auditorio de Casa de Gobierno con la presencia del subsecretario de Cultura, Juan Leguizamón; la directora del Centro Cultural del Bicentenario, Cristina Campitelli, y los miembros del equipo organizativo Alejandro Pernigotti y Fernanda Mulki, entre otros.

Durante la presentación, Leguizamón destacó: “Es un encuentro de arte que nació con la idea de una apertura a la comunidad, con participación colectiva, y que se ha instalado en Santiago del Estero como uno de los eventos más importantes de la agenda cultural”.

Además, agradeció el apoyo y la decisión política del gobernador Gerardo Zamora, “por el sostén y la continuidad en todos los tiempos, y bajo todos los contextos, garantizando la continuidad de las actividades culturales que ya son parte de la comunidad santiagueña”.

Campitelli, por su parte, invitó a todos a participar de este evento que refleja la producción artística de la ciudad y de la provincia. También resaltó que será “una noche única, donde los artistas podrán mostrar sus trabajos del año y los músicos presentarán nuevas canciones e interpretaciones”.

Por su parte, Fernanda Mulki señaló que la propuesta de cada edición es generar espacios distintos. Para esta 21° edición está prevista una fuerte participación juvenil, con un escenario de músicos emergentes y diversas intervenciones artísticas.

Finalmente, Pernigotti subrayó la incorporación de nuevos talentos que darán vida al Encontrarte 2025, con “una noche mágica, donde todos vamos a poder disfrutar de la impronta y la creatividad del arte santiagueño en todas sus disciplinas”.