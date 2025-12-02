Rumores de romance entre Marta Fort y un ex Gran Hermano

La hija del multimillonario Ricardo Fort está siendo vinculada con un exparticipante del reality ya que este dejó un enigmático comentario que despertó los rumores de romance.
Según trascendió, la influencer fue vista compartiendo una cena con Alan Simone, participante de la edición 2023 del reality de Telefe, pero el propio exhermanito también dio a entender que tuvo un encuentro con ella.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
En Infama (América TV), el panelista Nahuel Saá dio a conocer la noticia mostrando un video de Alan hablando sobre el encuentro. “Hay un ex Gran Hermano que estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria”, explicó.
Marta Fort
“Fui a comer a Costanera con una amiga”, le confesó el exparticipante que supo lanzarse como músico y entre risas picaronas agregó: “Con mi futura señora”. Cata siguió el juego con referencias claras, aunque sin dar nombres: “Ay, no, amigo, te vas para arriba. Tirando dólares vas a estar. Bañándote con los dólares vas a estar y comiendo chocolates”.
Ante dicha referencia, Simón lanzó un “nooo”, y al mismo tiempo se le vio la cara de nervioso y para bajar el ánimo le pidió “Cata…”, incluso cuando comenzó con los comentarios, el músico pidió cambiar de tema. Tanto el ex - Gran Hermano como Marta Fort se siguen mutuamente en redes sociales, pero por el momento no se vieron “me gusta” entre ellos.