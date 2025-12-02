Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 DIC 2025 | 26º
X
Espectaculos

Rumores de romance entre Marta Fort y un ex Gran Hermano

La hija del multimillonario Ricardo Fort está siendo vinculada con un exparticipante del reality ya que este dejó un enigmático comentario que despertó los rumores de romance.

Hoy 11:37

Si hay algo que diferencia y mucho a Ricardo Fort de sus hijos es lo mediático de sus vidas privadas. Es que, el multimillonario sabía hacer un gran reality de su día a día, pero ni Marta y Felipe suelen tener gran exposición al respecto. Sin embargo, en los últimos días, la heredera quedó envuelta de un posible romance con un ex – Gran Hermano.

Según trascendió, la influencer fue vista compartiendo una cena con Alan Simone, participante de la edición 2023 del reality de Telefe, pero el propio exhermanito también dio a entender que tuvo un encuentro con ella.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En Infama (América TV), el panelista Nahuel Saá dio a conocer la noticia mostrando un video de Alan hablando sobre el encuentro. “Hay un ex Gran Hermano que estuvo en un vivo de Instagram con Cata Gorostidi y dijo que tuvo una cita con una chocolatera y millonaria”, explicó.

Marta Fort Marta Fort

“Fui a  comer a Costanera con una amiga”, le confesó el exparticipante que supo  lanzarse como músico y entre risas picaronas agregó: “Con mi futura señora”. Cata siguió el juego con referencias claras, aunque sin dar nombres: “Ay, no, amigo, te vas para arriba. Tirando dólares vas a estar. Bañándote con los dólares vas a estar y comiendo chocolates”.

Ante dicha referencia, Simón lanzó un “nooo”, y al mismo tiempo se le vio la cara de nervioso y para bajar el ánimo  le pidió “Cata…”, incluso cuando comenzó con los comentarios, el músico  pidió cambiar de tema. Tanto el ex - Gran Hermano como Marta Fort se siguen mutuamente en redes sociales, pero por el momento no se vieron “me gusta” entre ellos.

TEMAS Marta Fort

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo
  2. 2. El Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos
  3. 3. Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera
  4. 4. El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad
  5. 5. Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT