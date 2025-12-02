"Actuaban de manera coordinada": detienen en Miami a cinco turistas argentinos por robos en tiendas del Dolphin Mall

Los acusados habrían utilizado valijas robadas para ocultar mercadería sustraída en varias tiendas; enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”.

Hoy 11:59

Cinco turistas argentinos fueron arrestados en Estados Unidos y enfrentan cargos por presuntos robos cometidos en varias tiendas del Dolphin Mall, uno de los centros comerciales más visitados del sur de Florida.

Los arrestos se produjeron el domingo después de que agentes de la Sweetwater Police, que se encontraban trabajando fuera de servicio bajo un operativo de vigilancia especial, respondieran a múltiples denuncias por hurtos.

Según los informes de arresto, los oficiales revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo comercial, donde se observa con claridad el modo de operación del grupo. Las imágenes muestran a los sospechosos ingresando primero en una tienda Burlington, donde seleccionan valijas de gran tamaño y se retiran sin pasar por caja. Minutos después, aparecen en locales de Columbia y The North Face, ya con el equipaje robado, que habrían usado para ocultar prendas y artículos sustraídos de las estanterías.

La secuencia registrada revela que los cinco actuaban de manera coordinada: se dispersaban dentro de los comercios para evitar llamar la atención, mientras algunos distraían a los empleados y otros colocaban los productos en las valijas. En determinadas imágenes también se ve a integrantes del grupo comunicándose entre sí antes de retirarse rápidamente de los locales, siempre sin efectuar pagos.

Dos de los acusados quedaron además captados por cámaras adicionales cuando ingresaron a una tienda Tommy Hilfiger. Poco después, agentes los ubicaron en una parada de ómnibus cercana al centro comercial. Al ser requisados, llevaban mercadería valuada en alrededor de 950 dólares. Los otros tres integrantes del grupo fueron detenidos dentro del shopping y portaban artículos por más de 1100 dólares. En conjunto, el total recuperado superaba los 2000 dólares.

Los sospechosos fueron identificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49, y Juan Pablo Rua, de 45, quienes ahora enfrentan cargos por “esquema organizado para defraudar” y “hurto en tiendas”, entre otras figuras penales contempladas por la legislación de Florida.

La policía informó además que los acusados tenían pasajes para regresar a la Argentina el miércoles, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra planificada durante su visita turística. El vocero policial Álvaro Zabaleta confirmó que las detenciones se concretaron en el marco de la “Operación Fiestas Seguras”, un dispositivo especial lanzado para reforzar la vigilancia en zonas comerciales.

“Son adultos maduros que pensaron que podrían venir aquí y llevarse cosas sin pagar”, sostuvo Zabaleta. Y advirtió: “Tenemos tolerancia cero con la criminalidad en el Dolphin Mall”.

Según informaron NBC Miami y Telemundo 51, los investigadores continúan analizando las grabaciones para establecer si el grupo estuvo involucrado en otros robos en el centro comercial o en áreas cercanas antes de ser detenido.