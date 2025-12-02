El Gobierno oficializó la salida de Alejandra Monteoliva y nombró a Martín Ferlauto como Secretario de Seguridad Nacional

Asumirá de inmediato como Secretario de Seguridad Nacional bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La decisión fue instrumentada a través del Decreto 850/2025.

Hoy 13:06

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alejandra Susana Monteoliva al cargo de Secretaria de Seguridad Nacional y designó en su reemplazo a Martín Alejandro Ferlauto. La decisión fue instrumentada a través del Decreto 850/2025, suscripto por la Presidencia de la Nación.

El decreto señaló que Monteoliva dejó su cargo a partir del 2 de diciembre. La norma indicó que la funcionaria presentó su renuncia y que el Ejecutivo decidió aceptarla en los términos previstos por la Ley de Ministerios y la normativa aplicable a cargos superiores de la Administración Pública Nacional.

En su artículo 2, el decreto expresó el agradecimiento a la funcionaria por los servicios prestados. El artículo siguiente dispuso que Ferlauto asumiera de inmediato como Secretario de Seguridad Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

La resolución ordenó comunicar la designación a todas las áreas con intervención necesaria para los registros administrativos correspondientes. Además, instruyó la publicación del acto en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El decreto concluyó con la orden de archivo una vez cumplidas las formalidades, formalizando así el relevo en uno de los cargos centrales del área de seguridad interior.