Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 DIC 2025 | 26º
X
País

El Gobierno oficializó la salida de Alejandra Monteoliva y nombró a Martín Ferlauto como Secretario de Seguridad Nacional

Asumirá de inmediato como Secretario de Seguridad Nacional bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. La decisión fue instrumentada a través del Decreto 850/2025.

Hoy 13:06
Martín Ferlauto

El Poder Ejecutivo aceptó la renuncia de Alejandra Susana Monteoliva al cargo de Secretaria de Seguridad Nacional y designó en su reemplazo a Martín Alejandro Ferlauto. La decisión fue instrumentada a través del Decreto 850/2025, suscripto por la Presidencia de la Nación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El decreto señaló que Monteoliva dejó su cargo a partir del 2 de diciembre. La norma indicó que la funcionaria presentó su renuncia y que el Ejecutivo decidió aceptarla en los términos previstos por la Ley de Ministerios y la normativa aplicable a cargos superiores de la Administración Pública Nacional.

En su artículo 2, el decreto expresó el agradecimiento a la funcionaria por los servicios prestados. El artículo siguiente dispuso que Ferlauto asumiera de inmediato como Secretario de Seguridad Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

La resolución ordenó comunicar la designación a todas las áreas con intervención necesaria para los registros administrativos correspondientes. Además, instruyó la publicación del acto en el Boletín Oficial de la República Argentina.

El decreto concluyó con la orden de archivo una vez cumplidas las formalidades, formalizando así el relevo en uno de los cargos centrales del área de seguridad interior.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo
  2. 2. El Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos
  3. 3. Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera
  4. 4. El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad
  5. 5. Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT