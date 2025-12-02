La lista de refuerzos que pidió Marcelo Gallardo para su River 2026

En un mercado de pases que el Millonario afrontará con otra postura, la dirigencia ya comenzó negociaciones con las principales alternativas que presentó el entrenador.

Hoy 15:08

Mientras el plantel disfruta de sus primeros días de vacaciones, la directiva de River comenzó a moverse para cumplir con los pedidos de Marcelo Gallardo. El entrenador presentó una lista de refuerzos y el club ya abrió conversaciones por cada uno de los apuntados. Aunque aún no hay acuerdos cercanos, el mercado de pases empezó a activarse y el Muñeco espera novedades.

Tras la limpieza de fin de año y las salidas confirmadas, quedó claro que hay puestos concretos a reforzar. Sin intención de realizar grandes gastos, River mantiene su estrategia de iniciar negociaciones con préstamos con opción u obligación de compra. Bajo esta metodología, Stefano Di Carlo y su equipo ya dieron los primeros pasos para intentar armar el plantel que desea el DT.

A continuación, los jugadores buscados, todos provenientes del exterior:

Kevin Amaro – Lateral derecho (Liverpool, Uruguay)

Es, por ahora, la negociación más avanzada. River tendrá en las próximas horas una reunión clave entre Mariano Barnao y los dirigentes de Liverpool por el pase del defensor uruguayo de 21 años. Existe buena predisposición y en Núñez hay optimismo respecto a un acuerdo futuro.

Julián Millán – Defensor central (Nacional, Uruguay)

El colombiano de 27 años es la primera opción de Gallardo para cubrir posibles salidas de Paulo Díaz y Sebastián Boselli. Nacional no quiere desprenderse del zaguero y pretende comprar el 50% del pase que pertenece a Independiente Santa Fe. Millán, de 1,87 metros, tuvo un gran año en Uruguay y es uno de los nombres más firmes en la lista.

Román Vega – Lateral izquierdo (Zenit, Rusia)

Gallardo insiste por el ex Argentinos Juniors. En junio estuvo cerca de llegar, pero el Bicho aceptó una oferta superior del Zenit, que pagó 9 millones de dólares por el 90% del pase. Con poca continuidad en Rusia, River intentará un préstamo con obligación de compra, aunque la negociación es compleja.

Fausto Vera – Mediocampista central (Atlético Mineiro, Brasil)

Otro viejo anhelo del Muñeco. El volante de 25 años, surgido en Argentinos, perdió protagonismo en Atlético Mineiro y ve con buenos ojos regresar al país. River inició contactos para negociar un préstamo con opción u obligación de compra. El club brasileño había pagado alrededor de 5 millones de dólares por su ficha.

Gianluca Prestianni – Mediocampista ofensivo (Benfica, Portugal)

River se metió en la pelea por la joven promesa de 19 años, que no logró asentarse en Benfica. Aunque tiene ofertas de varios equipos europeos, el ex Vélez mantiene a River como una de sus principales prioridades. En Núñez hay expectativa de poder avanzar.

Luciano Gondou – Delantero (Zenit, Rusia)

Es el único 9 apuntado por Gallardo. Al igual que con Vega, la negociación es difícil por la reciente compra que hizo Zenit. River buscará un préstamo con compromiso de compra. El ex Argentinos y Sarmiento, de 24 años, tuvo un paso por inferiores en el club y desea volver. No será sencillo, pero hay esperanza.