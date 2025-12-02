Colapinto tendrá auto nuevo en 2026: Alpine confirmó cuándo lo presentará

La escudería francesa difundió el día y la hora en que presentará el A526, el monoplaza que conducirán el argentino y Pierre Gasly en un año marcado por el cambio reglamentario y el estreno del motor Mercedes.

Alpine confirmó que el próximo 23 de enero presentará el A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly competirán en la temporada 2026. El evento se realizará en Barcelona, desde las 12.30 (17.30 hora argentina), y marcará el inicio formal del proyecto que abre una nueva era técnica para la escudería.

Según informó el equipo, los dos pilotos, la dirección deportiva y los principales socios participarán del lanzamiento en la capital catalana. El A526 rodará por primera vez entre el 26 y el 30 de enero, durante una prueba privada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, etapa clave para comenzar la adaptación al nuevo paquete aerodinámico y mecánico. Luego vendrán las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del debut de la temporada el 8 de marzo en Australia.

El anuncio llega en medio de un clima de creciente optimismo dentro del equipo, tras los rumores surgidos en el GP de Qatar. El exdirector Marcin Budkowski aseguró que Mercedes es el único fabricante que llega en tiempo y forma al desarrollo del motor 2026, una noticia clave para Alpine, que desde el próximo año abandonará la unidad de potencia Renault para incorporar el propulsor alemán, junto con su caja y suspensión.

Budkowski señaló además que otros proveedores presentan retrasos importantes: Honda (asociada a Aston Martin) llegaría justo a Barcelona; Audi trabaja contrarreloj para su debut con Sauber; Ferrari debió rediseñar pistones por fallas de material; y Red Bull Powertrains mantiene problemas junto a Ford. Un escenario que, según el ingeniero, deja a Mercedes con ventaja.

Desde Aston Martin negaron de inmediato cualquier demora y criticaron al exdirectivo, aunque las señales en pista fortalecen el optimismo: pilotos como George Russell destacan desde hace meses la fiabilidad y rendimiento histórico del motor alemán, recordando que McLaren, Williams y Alpine también se beneficiarán con el mismo paquete.

Para Alpine, este cambio significa un giro profundo tras un 2025 muy complejo con el A525, señalado como el peor auto de la grilla por sus falencias aerodinámicas y mecánicas. La combinación del nuevo motor, la transmisión y la suspensión de Mercedes abre un panorama totalmente diferente para Colapinto, que afrontará su segundo año en la Fórmula 1 con expectativas mucho más alentadoras.

La temporada 2026 también traerá autos y neumáticos más pequeños, además de unidades de potencia compuestas en un 50% por combustión y un 50% por energía eléctrica, un salto técnico que impide sacar conclusiones anticipadas. Las primeras respuestas llegarán recién en los test de Barcelona y luego en la pretemporada en Bahréin, donde comenzará a revelarse qué tan competitivo puede ser el nuevo proyecto Alpine–Mercedes en la próxima era de la Fórmula 1.