La Escuela Municipal de Programación y Robótica cerró un año de trabajo muy fructífero

La Escuela Municipal de Programación y Robótica de la ciudad de La Banda, cerró su ciclo lectivo 2025 con un acto protocolar donde 12 alumnos egresados de la comisión de adultos y 2 egresados de la carrera de Operador en Programación y Automatización, recibieron sus diplomas correspondientes.

La ceremonia se desarrolló el lunes a la tarde y contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; coordinadora de la Escuela Municipal de Programación y Robótica, Lic. Roxana Álvarez, y familiares de los egresados.

En la oportunidad, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, destacó: “El intendente Roger Nediani hizo posible que se cierre este ciclo lectivo de la mejor manera y con la mayoría de los objetivos institucionales cumplidos. Desde su gestión ha realizado un gran esfuerzo para lograr esto y dispuso que todo el año los recursos municipales estén aquí en la Escuela de Programación y Robótica, sabiendo que uno de los pilares fundamentales de su gestión es la educación y la educación en robótica particularmente.

Esto va a posibilitar a todos los niños, adolescentes y adultos bandeños poder ir perfeccionándose y capacitándose para obtener un título en esta materia

que hoy es lo propio que vivimos en este siglo, que es la tecnología, la robótica, las nuevas tecnologías en la implementación del trabajo, todo lo que viene a influenciar la inteligencia artificial, en lo dinámico que va a ir construyendo eso en las relaciones laborales en un futuro muy próximo.

Entonces esta escuela posibilita a todos los ciudadanos bandeños tener una relación un poco más cercana con la tecnología, con la robótica, con la inteligencia artificial.

Así que es un lugar fundamental para el aprendizaje, para la contención de los niños. Aquí, como decía su coordinadora, además de ser una escuela con una orientación específica, es una escuela inclusiva, lo cual tiene un extra porque para nosotros todos los ciudadanos tienen el mismo valor y la misma importancia.

Las políticas que vienen del Gobierno Nacional son de recorte presupuestario, de limitar las partidas presupuestarias. Sin embargo, desde el Ejecutivo Municipal, el intendente hace un gran esfuerzo por proveer los recursos necesarios para hacer posibles las clases, porque aquí los chicos cuentan con elementos que son costosos, de acceso que son dificultosos, computadoras, tablets, piezas para el armado de robots, las pantallas que manejan y todo lo demás.

Todo es posibles gracias a que el intendente hoy prevé esos recursos para la escuela y ya se está trabajando fuertemente en cómo se va a planificar el año que viene toda esta cuestión para que sea la escuela inclusiva y abierta para que todos los ciudadanos bandeños, tengan su lugar aquí para capacitarse”.

Por su parte, la coordinadora de la institución educativa, Lic. Roxana Álvarez, informó: “Es una hermosa noche de festejo, de celebración. Tenemos un total de doce egresados de la Comisión Mayores de 18 años, obteniendo el título de Operador en Programación y Automatización. Y también tenemos dos egresados que culminan, de la carrera de capacitación laboral, Operador en Programación y Automatización Avanzada. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos por los logros y por el avance de los alumnos”. “Con respecto a la muestra son proyectos que han elaborado cada uno de los alumnos de la Comisión de Adultos, en donde ellos han propuesto diferentes diseños, utilizando diferentes herramientas de las áreas de programación y robótica. De esta manera, van a mostrar un barrio inteligente. Cada uno ha hecho su propia estructura, ha seleccionado sus propios materiales y han hecho sus programaciones de acuerdo a sus propios aprendizajes”, finalizó Álvarez.