Tres diputados de Catamarca confirmaron que dejan el bloque de Unión por la Patria y La Libertad Avanza busca la primera minoría

Son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Así, el oficialismo sumará 94 bancas y, por ahora, el peronismo tiene la misma cantidad.

Hoy 16:47

Tres diputados que responden al gobernador peronista Raúl Jalil presentaron esta tarde la confirmación de que integrarán un bloque propio, separado de Unión por la Patria. Con esta decisión, La Libertad Avanza disputa la primera minoría, al quedar con la misma cantidad de legisladores: 94.

La decisión se conoció esta tarde, en medio de los reacomodamientos internos de la Cámara baja, a horas de la renovación de la mitad del cuerpo. La posibilidad de una ruptura de los legisladores catamarqueños era seguida con atención, debido a que esa decisión podía dejar al Gobierno fortalecido en el Congreso. Pero todavía quedan empatados.

Los diputados Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el electo Fernando Monguillot, que responden a al peronista Jalil, firmaron la carta enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Allí, se indica que el segundo de los nombrados asumirá la presidencia de esa nueva bancada.

“De mi mayor consideración: Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de informarle la constitución de un nuevo Bloque Parlamentario que llevará la denominación de ‘Elijo Catamarca’“, indica la misiva.

En la Cámara baja Claudia Palladino también fue electa por el peronismo de Catamarca, pero decidió mantenerse en Unión por la Patria. Se trata de una legisladora que responde a la ex gobernadora y senadora nacional Lucía Corpacci. Así, la cantidad de diputados queda igualado entre el oficialismo y la oposición más dura.

El gobernador Jalil había expresado desde el año pasado fuertes diferencias con la conducción del bloque que preside Germán Martínez y en varias votaciones clave, el mandatario decidió apoyar las posiciones del gobierno de Javier Milei.