Tensión entre Estados Unidos y Venezuela: Donald Trump insiste en que los ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”

"En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos", dijo el mandatario a la prensa durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

Y advirtió que cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. "está sujeto a ataques".

Trump ha estado considerando durante semanas atacar a personas en Venezuela, en lo que marcaría una importante escalada de una campaña que se ha centrado únicamente en atacar barcos que, según los funcionarios, transportan drogas a Estados Unidos.

Sus comentarios de hoy se hacen eco de los que hizo el jueves, cuando dijo a los miembros del servicio durante una llamada de Acción de Gracias que los esfuerzos para realizar ataques en tierra comenzarán "muy pronto".

La administración ha sido objeto de un intenso escrutinio en los últimos días por su conducta en esa ofensiva, incluidas revelaciones de que llevó a cabo un segundo ataque a un barco después de que un ataque inicial no matara a todos los que estaban a bordo.

Pero Trump defendió el martes esas acciones y argumentó que la campaña era necesaria para mantener las drogas fuera de Estados Unidos, añadiendo que sería "mucho más fácil" atacar objetivos en tierra. También se negó a descartar atacar a personas en países distintos de Venezuela si el gobierno determina que trafican drogas a Estados Unidos.

“Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataques”, dijo Trump.



Trump mantuvo el lunes una reunión con sus principales ministros y mandos militares para evaluar las opciones en Venezuela, luego de que trascendiera que el 21 de noviembre había tenido una comunicación telefónica con Maduro. En ella, según consignó el diario Miami Herald, el estadounidense le dio un “contundente” mensaje a Maduro para que deje el poder.

"Tenés que abandonar el país ahora", le dijo Trump y le ofreció un salvoconducto para Maduro, su esposa y su hijo “solo si aceptaba renunciar de inmediato”. La agencia Reuters dijo que el jefe de la Casa Blanca había dado al autócrata venezolano plazo hasta el viernes pasado. Ese límite fue superado.

En la llamada, el presidente de Venezuela se habría negado a dimitir inmediatamente y, según el Herald y Reuters, hizo una serie de contrademandas, que incluían inmunidad global para él y otros 100 funcionarios frente a procesos judiciales, una transición con Delcy Rodríguez a la cabeza y que se le permitiera mantener el control de las fuerzas armadas. Aparentemente Trump rechazó todo y le dio el ultimátum.

¿Y qué hizo Maduro cuando venció el plazo? Bailó desafiante ante una enorme multitud de seguidores en Caracas en un acto al aire libre al estilo Trump, desmontando rumores previos de que había cedido ante las peticiones estadounidenses de abandonar el país. "No queremos la paz de los esclavos, ni la paz de las colonias", bramó Maduro y, con una gorra roja de estilo trumpista bailaba un remix con su propia voz que coreaba en inglés desalineado y en español: “Yes, peace; sí paz”.