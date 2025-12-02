Video| Feroz incendio destruyó una vivienda en el barrio General Paz: dos familias quedaron con lo puesto

El hecho se registró en el Pasaje 122 y Caminantes. Dos familias fueron las damnificadas.

Hoy 17:56

Un violento incendio registrado en las primeras horas de este martes consumió por completo una vivienda ubicada en Pasaje 122 y Caminantes, en el barrio General Paz. Según informaron vecinos, las llamas arrasaron el inmueble perteneciente a las familias Maldonado y Olivera, quienes no se encontraban en el lugar al momento del siniestro y se toparon con la devastadora escena al regresar.

Entre los damnificados habría una pareja con dos niños pequeños, que perdió prácticamente todas sus pertenencias. Ante la crítica situación, allegados y vecinos iniciaron una campaña solidaria para asistir a los afectados, quienes requieren ropa, alimentos, muebles y todo tipo de ayuda para recomenzar.

Aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse al 385 414-6602, número de contacto directo con la familia damnificada.