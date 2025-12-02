Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 DIC 2025 | 28º
X
Policiales

Video| Feroz incendio destruyó una vivienda en el barrio General Paz: dos familias quedaron con lo puesto

El hecho se registró en el Pasaje 122 y Caminantes. Dos familias fueron las damnificadas.

Hoy 17:56

Un violento incendio registrado en las primeras horas de este martes consumió por completo una vivienda ubicada en Pasaje 122 y Caminantes, en el barrio General Paz. Según informaron vecinos, las llamas arrasaron el inmueble perteneciente a las familias Maldonado y Olivera, quienes no se encontraban en el lugar al momento del siniestro y se toparon con la devastadora escena al regresar.

Entre los damnificados habría una pareja con dos niños pequeños, que perdió prácticamente todas sus pertenencias. Ante la crítica situación, allegados y vecinos iniciaron una campaña solidaria para asistir a los afectados, quienes requieren ropa, alimentos, muebles y todo tipo de ayuda para recomenzar.

Aquellos que deseen colaborar pueden comunicarse al 385 414-6602, número de contacto directo con la familia damnificada.

TEMAS Barrio General Paz Incendios

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo
  2. 2. Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera
  3. 3. El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad
  4. 4. El Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos
  5. 5. Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT