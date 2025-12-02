Se realizó en el Fórum la XI Sesión de Consejo Provincial de Niñez y la VIII Sesión del Consejo Juvenil

La actividad se desarrolló bajo el lema “Dos décadas tejiendo derechos de las infancias y adolescencias: Análisis y desafíos a 20 años de la sanción de la Ley 26.061 en Santiago del Estero”.
En el Centro de Convenciones Fórum se realizó este martes por la mañana la XI Sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero, conjuntamente con la VIII Sesión del Consejo Juvenil de la Provincia, jornada permite crear un nexo entre los jóvenes y las autoridades.
El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero es un órgano consultivo creado a partir de la sanción de la Ley Provincial N° 6.915 que congrega, todos los años, a consejeros y consejeras provinciales para trabajar articuladamente por y para los chicos y las chicas de Santiago del Estero.
Diferentes expositores compartieron los principales logros y desafíos en torno a los ejes temáticos vinculados a los derechos que contempla la ley, que trazó el inicio de una nueva manera de contemplar a las infancias y adolescencias, centrada en su bienestar y en sus necesidades.
De la mesa de apertura participaron la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Águila; la subsecretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Miriam Nallar; el subsecretario de Educación , Alejandro Píccoli; la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, María Laura Díaz Castaño; la coordinadora del Registro Único de Adopción, Carolina Agüero; el director de Abordaje Integral de Salud Mental, Néstor Medina; el director de Comunicaciones de la provincia, Emanuel Morello, y el juez de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, Gastón Merino.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Miriam Nallar, quien expresó: “La sanción de la ley sobre la que reflexionamos inicia un período de transformación en diversos planos en los que juega el disfrute de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hay así una fuerte razón para escuchar a educadores, a juristas, a especialistas en salud, a personas pertenecientes a organizaciones sociales y a la academia”.
“Desde la Subnaf –agregó- hemos invitado para este consejo a un conjunto de especialistas, para compartir sus análisis, sus reflexiones, sus puntos de vista sobre la Ley 26/061, desde distintos ángulos, intereses y perspectivas. Lo hacemos con la convicción de que estos encuentros nos ayudan a mejorar los compromisos y las eficacias políticas, laborales, académicas o militantes que son imprescindibles”.