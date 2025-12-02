Se realizó en el Fórum la XI Sesión de Consejo Provincial de Niñez y la VIII Sesión del Consejo Juvenil

La actividad se desarrolló bajo el lema “Dos décadas tejiendo derechos de las infancias y adolescencias: Análisis y desafíos a 20 años de la sanción de la Ley 26.061 en Santiago del Estero”.

Hoy 20:06

En el Centro de Convenciones Fórum se realizó este martes por la mañana la XI Sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero, conjuntamente con la VIII Sesión del Consejo Juvenil de la Provincia, jornada permite crear un nexo entre los jóvenes y las autoridades.

El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Santiago del Estero es un órgano consultivo creado a partir de la sanción de la Ley Provincial N° 6.915 que congrega, todos los años, a consejeros y consejeras provinciales para trabajar articuladamente por y para los chicos y las chicas de Santiago del Estero.

En esta ocasión, la actividad se desarrolló bajo el lema “Dos décadas tejiendo derechos de las infancias y adolescencias: Análisis y desafíos a 20 años de la sanción de la Ley 26.061 en Santiago del Estero”.

Diferentes expositores compartieron los principales logros y desafíos en torno a los ejes temáticos vinculados a los derechos que contempla la ley, que trazó el inicio de una nueva manera de contemplar a las infancias y adolescencias, centrada en su bienestar y en sus necesidades.

De la mesa de apertura participaron la secretaria de Derechos Humanos, Daniela Águila; la subsecretaria provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Miriam Nallar; el subsecretario de Educación , Alejandro Píccoli; la directora provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, María Laura Díaz Castaño; la coordinadora del Registro Único de Adopción, Carolina Agüero; el director de Abordaje Integral de Salud Mental, Néstor Medina; el director de Comunicaciones de la provincia, Emanuel Morello, y el juez de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, Gastón Merino.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Miriam Nallar, quien expresó: “La sanción de la ley sobre la que reflexionamos inicia un período de transformación en diversos planos en los que juega el disfrute de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hay así una fuerte razón para escuchar a educadores, a juristas, a especialistas en salud, a personas pertenecientes a organizaciones sociales y a la academia”.

“Desde la Subnaf –agregó- hemos invitado para este consejo a un conjunto de especialistas, para compartir sus análisis, sus reflexiones, sus puntos de vista sobre la Ley 26/061, desde distintos ángulos, intereses y perspectivas. Lo hacemos con la convicción de que estos encuentros nos ayudan a mejorar los compromisos y las eficacias políticas, laborales, académicas o militantes que son imprescindibles”.