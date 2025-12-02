Uniendo Pueblos: reviví el especial de La Telesita en la visita a Villa Figueroa

El último domingo se pudo el capítulo que mostró las bondades de la Costa del Salado.

Hoy 19:19

Este último domingo el equipo de “Uniendo Pueblos”, especial sobre Villa Figueroa, mostró la historia, cultura y bondades que ofrece esa comunidad de la costa del Salado.

En la oportunidad, se pudo conocer en detalle la leyenda de La Telesita, que forma parte también de una chacarera del cancionero popular santiagueño.

No podía quedar afuera de este programa especial que se realiza en el año del 60 aniversario de Canal 7.

Te invitamos a revivir ese bloque aquí: