Miley Cyrus se comprometió con Maxx Morando tras cuatro años de relación

La cantante confirmó su compromiso tras semanas de rumores y una aparición pública donde dejó ver su anillo de diamantes.

Hoy 20:59

Miley Cyrus inicia un nuevo capítulo en su vida personal, pues está oficialmente comprometida con su novio, Maxx Morando, después de cuatro años de relación.

La noticia fue confirmada por Us Weekly este martes 2 de diciembre, un día después de que la pareja desatara rumores de compromiso durante su aparición en la alfombra roja del estreno de Avatar: Fire and Ash, en Los Ángeles.

La cantante y compositora de 33 años y el músico, de 27 años, caminaron juntos ante las cámaras vistiendo coordinados atuendos negros, pero lo que realmente acaparó la atención de los fanáticos fue el anillo dorado con diamante que la intérprete de “Flowers” lucía en su dedo anular izquierdo.

Medios como Page Six fueron los primeros en reportar la sospecha, que finalmente ha resultado ser cierta gracias a fuentes cercanas a la pareja.

Una fuente reveló a Us Weekly que la propuesta ocurrió a inicios de noviembre, un detalle que la propia artista parecía insinuar desde el 23 de ese mes, cuando compartió en Instagram una serie de fotografías en blanco y negro con motivo de su cumpleaños.

En las imágenes, Miley Cyrus aparece soplando las velas de un pastel y, aunque pasó desapercibido para algunos, el anillo ya estaba ahí.

“33 ya está ardiendo brillante gracias a la calidez de sus dulces deseos de cumpleaños. Todo lo que quiero este año son más risas con las personas que me dan estas pequeñas líneas de sonrisa que empiezan a aparecer. Los amo”, escribió en el post.

El diseño del anillo también fue confirmado. La firma Francesca Consulting, representante de la reconocida joyera Jacquie Achie, informó que ella fue la encargada de crear la pieza: un diamante cushion cut montado sobre una banda de oro amarillo de 14 quilates.

La noticia cobró aún más fuerza cuando el padre de Maxx, Dan Morando, supuestamente compartió en su propia cuenta de Instagram una fotografía de la mano de Miley luciendo el anillo, acompañada de una felicitación para la pareja.

La publicación, posteriormente eliminada, fue capturada en capturas de pantalla difundidas por PopCrave en X.

Cabe recordar que Miley Cyrus y Maxx Morando comenzaron su relación en el verano de 2021, después de conocerse en una cita a ciegas.

“Bueno, fue ciega para mí y no tanto para él. Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”, contó la cantante a British Vogue en mayo de 2023.

Meses después, en enero de 2022, la pareja fue vista bailando junta durante el especial televisivo Miley’s New Year’s Eve Party. Aquella noche, la artista también interpretó una canción titulada “You”, que muchos fans interpretaron como una dedicatoria a Morando.

Aunque ambos han optado por mantener su romance lejos del escrutinio mediático, Cyrus no ha dudado en bromear sobre su química y su diferencia de edad.

En el pódcast Sorry We’re Cyrus, la exestrella Disney comentó entre risas que esperaba que Maxx siguiera sus pasos al entrar a los 27 años. “Ese fue un gran año para mí… justo cuando empecé a darle la vuelta a mi vida”, recordó.

Por si fuera poco, la cantante también ha atribuido parte de su compatibilidad con Maxx Morando a la astrología.

“Él es Escorpio, y también su abuelo. Eso es lo que lo hace tan cool: puede picar. Los Escorpio son muy cool, parecen unos angelitos… hasta que de pronto te das cuenta de que tienen aguijón. No podría estar con alguien que no pique. Ya estaría acabado hace rato”, dijo.

Este compromiso marca una nueva etapa para Miley Cyrus, quien anteriormente mantuvo una relación intermitente durante una década con el actor Liam Hemsworth, con quien estuvo casada entre 2018 y 2020.