Orlando Ferreres en Libertad de Opinión: “El 31% de los argentinos es pobre aun teniendo trabajo; sin inversión no hay salida”

El economista fue entrevistado este martes y habló también de la flotación del dólar, el rol de las pymes en las inversiones y la suba de precios.

Hoy 21:51

El economista Orlando Ferreres analizó este martes, en Libertad de Opinión, el presente de la economía nacional y las proyecciones para 2026. Con un diagnóstico crudo, alertó que “el 31% de la gente está en la pobreza, aunque trabaje”, un fenómeno que atribuye directamente a la falta de inversión.

“La situación viene bien, pero falta inversión para que la gente pueda tener mejores salarios. La Argentina sólo se va a ordenar con inversiones generalizadas y con un fuerte apoyo a las pymes, que son las que más invierten en el país”, sostuvo.

En este sentido, advirtió que la inversión hoy se ubica en apenas el 14% del PBI, “un número muy bajo para absorber mano de obra”, y señaló además que “hay empresas que están cerrando en el país”.

Ferreres también se refirió al frente externo y a las dudas que persisten entre los inversores. “Preguntan cosas lógicas: la política laboral, la reforma impositiva, las retenciones al campo y a la minería. Buscan certezas y el país todavía no las ofrece, aunque haya leyes nuevas que son buenas”, explicó.

Al analizar el tipo de cambio, consideró que el dólar “está retrasado” y estimó un equilibrio teórico en torno a los $1.724, más la inflación que genere. También advirtió que en la cuarta semana de noviembre se registró un salto inflacionario y que los objetivos oficiales siguen sin alcanzarse.

Para 2026, proyectó una inflación del 15%, siempre y cuando se mantenga la actual dinámica de flotación cambiaria. Pese a la cautela, se mostró moderadamente optimista: “Las reservas no están creciendo lo suficiente, pero en el tiempo estaremos bien. Hay que mirar de cerca el caso de Brasil”.

